За половину месяца на экспорт поставлено 2,6 млн тонн пшеницы

Качество зерна в Сибири снизилось из-за дождей Norden

Экспорт пшеницы с начала сентября к середине месяца составил около 2,6 млн т — на уровне аналогичного периода прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса». По итогам месяца объем вывоза прогнозируется на уровне 5,3 млн т против 5,5 млн т в сентябре 2023-го. По данным аналитической компании «ПроЗерно», с начала сентября отгрузили 3,1 млн т зерна и зернобобовых, в том числе 2,9 млн т пшеницы, а в целом, по ее прогнозу, в сентябре Россия может экспортировать 5,5 млн т зерновых и зернобобовых, включая 5,2 млн т пшеницы, ранее писал «Агроинвестор».



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составляют $216-217 за тонну FOB, сравнили аналитики «Русагротранса». Котировки пшеницы с поставкой в ноябре формируются на уровне $220 за тонну. При этом французская пшеница подорожала на $8, до $245 за тонну, немецкая — на $4, до $254 за тонну, американская — на $1, до $246 за тонну. Другие отраслевые аналитики также отмечают, что экспортные цены на российскую пшеницу почти не меняются, тогда как мировой рынок за месяц укрепился в среднем на 15%.



При этом, по данным аналитиков «Русагротранса», пшеница с 12,5% протеина в глубоководных портах подорожала на 200 руб., до 16,5-16,6 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — на 900 руб., до 15,2 тыс. руб. за тонну. Годом ранее цены были на уровне 15,1 тыс. руб./т и 12,4 тыс. руб./т соответственно.



Внутренние цены на пшеницу 4-го класса на Юге выросли на 500 руб., до 14,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — на 750 руб., до 13,5-14,5 тыс. руб./т. В Центре цены остались на уровне 13,4-14 тыс. руб./т, малоликвидным был и рынок в Сибири, где уборке мешали дожди. «Благодаря долгожданной сухой погоде уборка ускорилась, однако обернулась сильным разочарованием относительно качества пшеницы после длительных дождей. Отмечается высокая доля пророста, низкое число падения и натура», — оценили аналитики «Русагротранса».



Улучшение погодных условий и перерыв в осадках позволил сельхозпроизводителям вернуться к уборке зерновых в ряде районов Новосибирской области, где ранее был объявлен режим ЧС из-за обильных дождей. Однако из-за осадков снизилось качество урожая, также возросла стоимость услуг по просушке зерна. Также режим ЧС регионального характера в связи с переувлажнением почвы был введен на всей территории Кемеровской области и в Томской области. В последней в результате обильных дождей погибли посевы на площади более 3,5 тыс. га, также отмечается снижение качественных показателей сельхозкультур. В двух районах Красноярского края также введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Опасное метеорологическое явление, мешающее уборке урожая, наблюдается еще в 12 районах. В регионе могут ввести общекраевой режим ЧС, сообщила пресс-служба правительства региона. Темпы уборочной по зерну и рапсу выше прошлогодних, так как уборка урожая началась раньше, но из-за осадков снижается урожайность и ухудшается качество зерна, отмечают власти.



За две недели доля пшеницы 3-го класса в Алтайском крае упала с 80% до 66% от общего сбора из-за дождей, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора Центра оценки качества зерна, директора алтайского филиала центра Марию Шостак. «До наступления непогоды качественные характеристики алтайской пшеницы радовали наших аграриев. К сожалению, прошлая дождливая неделя внесла свои коррективы <…> некоторые партии переходят в более низший класс, однако у нас разные районы показывают разные качественные характеристики», — сообщила она.



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