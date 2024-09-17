Экспортные цены на российскую пшеницу почти не повышаются

Снижение предложения пшеницы в следующем году приведет к росту цен на нее по сравнению с 2024-м М. Стулов

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу почти не изменились. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница нового урожая (12,5% протеина, FOB) с поставкой в октябре стоила $216/т (плюс $1). «СовЭкон» фиксирует цену на уровне $217-220/т, пишет Reuters. Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно» на 13 сентября, тонна российской пшеницы (FOB Новороссийск) стоила $218/т, при этом за последние четыре недели цена почти не менялась, некоторые операторы рынка называют даже цены в $216-217/т, говорит гендиректор компании Владимир Петриченко.



В то же время мировой рынок за месяц укрепился в среднем на 15%. Самый активный рост показали американская пшеница SRW — плюс 23%, до $259/т и французская — плюс 12%, до $250/т. Причерноморская пшеница также дорожает — плюс 3%, до $227/т, румынская и болгарская пшеница — также плюс 3%, до $230/т. Петриченко считает, что и российская пшеница должна вырасти в цене. «Спред (с ценами стран-конкурентов) такой огромный, что и самый плохой продавец должен поднять цену хотя бы на $5», — прокомментировал он «Агроинвестору».



«СовЭкон» оценивает экспорт пшеницы из России в сентябре в 4,7-5 млн т по сравнению с 4,9 млн т годом ранее. Согласно данным «ПроЗерна», на данный момент с начала сентября отгрузили 3,1 млн т зерна и зернобобовых, в том числе 2,9 млн т пшеницы, а в целом в сентябре Россия может экспортировать 5,5 млн т зерновых и зернобобовых, из них 5,2 млн т — пшеница.





По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, российская пшеница сейчас стабильна и стоит $216-218 (FOB Новороссийск), так что ее конкурентоспособность по отношению к дорожающей французской повышается. «Но огромной очереди из покупателей на дешевое российское зерно нет <...>. В целом в мире неплохой урожай зерна, и снижение сборов в России, Франции, Украине особо никого не волнует», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Однако, продолжает он, со временем ресурсы будут сокращаться, и тогда цены могут вырасти. «Но мне не совсем понятно, почему мы торгуем пшеницей по таким низким ценам: государство ведет политику поддержки и развития экспорта, и, наверное, здесь оно могло бы приложить усилия», — считает эксперт.



Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова считает, что снижение предложения пшеницы в следующем году приведет к росту цен на нее по сравнению с 2024-м. По ее словам, произойдет это не только из-за уменьшения урожая в России, но и в ЕС. В то же время Захарова не исключила появления и других факторов, которые влияют на ценовую ситуацию на рынке. «Могут быть какие-то “черные лебеди”. И многое будет зависеть от способности импортеров выдерживать повышение цен. Пока снижение предложения — это фактор роста цен на рынке пшеницы», — отметила Захарова (цитата по «Финмаркету»). По ее словам, сейчас цена держится на низком уровне — $214-215/т (протеин 12,5%, FOB Новороссийск). Согласно ее презентации, на которую ссылается агентство, по итогам 2023 года цена составляла $258/т, что на $96 ниже, чем годом ранее. Главная причина снижения — большое предложение на рынке.



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