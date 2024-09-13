Цены на подсолнечник активно растут

Рост цен связан со снижением валовых сборов flickr.com

На прошлой неделе цены на подсолнечник в европейской части страны активно росли. Так, в закупке он подорожал на 2-6 тыс. руб., до 32-35 тыс. руб./т в зависимости от региона, в продаже — на 2-5 тыс. руб., до 34-36,5 тыс. руб./т. Цены на масло тоже повышались, но не такими темпами — плюс 0,3-1 тыс. руб., до 72,2-73,5 тыс. руб. (покупка) и 100-500 руб., до 72,8-74,4 тыс. руб./т (продажа). Цена предложения FOB в октябре выросла на $5, до $930/т, спроса — также на $5, до $900/т, следует из данных OilWorld.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, цены на подсолнечник действительно увеличиваются, и нынешний рост — это только начало. «У нас будет снижение сборов масличных, в том числе подсолнечника, — объясняет Петриченко. — Сейчас все будут снижать свои прогнозы, и цены, соответственно, пойдут вверх». Согласно мониторингу «ПроЗерна» на 6 сентября, тонна подсолнечника стоила 36,65 тыс. руб. т (EXW с НДС), что на 1,66 тыс. руб. больше, чем в этот период в прошлом году.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина напоминает, что после относительно оптимистичных прогнозов урожая в августе средняя цена по стране на подсолнечник снижалась на 4% и к концу месяца составила 34,6 тыс. руб./т. Но на прошлой неделе эксперты корректировали прогнозы производства в части регионов в связи с продолжающейся засухой, из-за чего OleoScope также отмечает коррекцию стоимости до 35-35,5 тыс. руб./т. Средняя цена тонны подсолнечного масла (с НДС) выросла с 81,9-82 тыс. руб./т и в августе составила 84 тыс. руб./т.



Сейчас уборка подсолнечника идет на Юге страны — в регионах, наиболее пострадавших от длительной засухи, поэтому и показатели урожайности пока фиксируются существенно ниже прошлогодних, что оказывает давление на цены, обращает внимание руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. В результате, продолжает он, вместо традиционного снижения стоимости «семечки» во время уборки наблюдается повышение цен. Однако длительность этой тенденции будет зависеть от итогового валового сбора всех масличных, а не только подсолнечника. «Уже после завершения уборочной кампании на всей территории страны можно будет оценить потери от погодных аномалий и КТО в Курской области. Но если тренд с ростом цен на сырье сохранится, то это зеркально отразится на стоимости продуктов переработки», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору».



Стоимость подсолнечного масла напрямую зависит от стоимости сырья, и если рост цен на «семечку» продолжится, то автоматически подорожает и масло, также говорит Варыгина. «Но стоит отметить, что прогноз по урожаю подсолнечника снижается не критично, предпосылок для дальнейшего роста на внутреннем рынке не наблюдается», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору». Сейчас, по ее словам, в торговых сетях стоимость подсолнечного масла стабильна, согласно данным индекса Ассоциации компаний розничной торговли, в ритейле оно продается с отрицательной и околонулевой наценкой. Экспортные цены предложения на базисе FOB Черное море увеличились с $905 до $933 за тонну, и есть тенденция к дальнейшему повышению. Так, Украина в августе сократила вывоз подсолнечного масла вдвое, до минимума с весны 2022 года — 199,1 тыс. т, что может привести к росту цен на внешних рынках, рассуждает Варыгина.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных также говорит, что закупочные цены на подсолнечник нового урожая в регионах продолжают расти, этот тренд сохраняется на внутреннем рынке на протяжении последних нескольких недель. «Фермеры не спешат реализовывать “семечку”, намолоченную в ходе уборки, а заводы нуждаются в формировании базы для работы, поэтому среди МЭЗов разворачивается большая конкуренция за подсолнечник, а цены на него очень активно разгоняются, хотя масложировые предприятия в Центре и на Юге пытаются приложить все усилия, чтобы сохранить коридор на уровне 34-35 тыс. руб./т без НДС (CPT)», — говорит собеседник «Агроинвестора». При этом массовых жалоб на качество сырья урожая 2024 года не поступало, подсолнечник вполне хорошего качества, а вот, например, с соей в этом году ситуация по протеину похуже, добавляет он.



По мнению собеседника «Агроинвестора», цена на масло будет во многом зависеть от уровня предложения «семечки» в новом сельхозгоду. Пока балансы для Причерноморья напряженные, плюс ожидается спад урожая еще и в ЕС, а также немного в Аргентине. Украинские фермеры сейчас тоже придерживают подсолнечник для продаж на заводы. Собеседник «Агроинвестора» считает, что экспортные котировки на подсолнечное масло могут немного подрасти по мере его не очень высокого предложения от продавцов, как из-за снижающегося урожая, так и из-за слабых темпов реализации сырья со стороны сельхозпроизводителей, но многое будет зависеть и от мировой конъюнктуры.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что на прошлой неделе аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая подсолнечника на 0,6 млн т, до 15 млн т без учета новых регионов (17,25 млн т в прошлом году). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее также уменьшил свой прогноз с 16 млн т до 15,4 млн т. «Эта оценка пока актуальна, хотя риски получения и более низкого урожая имеются. Среди прочих проблем — особая неопределенность существует в Поволжье, где подсолнечник сильно запаздывает с вегетацией и может просто "не успеть" к уборке», — говорил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивал урожай подсолнечника в этом году в 14,8-15,2 млн т, изначально его прогноз был на уровне 15,6 млн т (без учета новых регионов, с ними — 17 млн т). По словам эксперта, есть перспектива дальнейшего снижения оценок. Масложировой союз пока сохраняет прогноз урожая подсолнечника на прежнем уровне — около 16 млн т.



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