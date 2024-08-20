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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт подсолнечного масла в этом сезоне может увеличиться на 1,1 млн тонн

В сезоне-2024/25 поставки сократятся

| Агроинвестор |

По итогам сезона-2023/24 Россия займет второе место по отгрузкам подсолнечного масла на внешние рынки
По итогам сезона-2023/24 Россия займет второе место по отгрузкам подсолнечного масла на внешние рынки

По итогам этого сезона (заканчивается 31 августа) Россия может экспортировать около 5,2 млн т подсолнечного масла, что на 1,1 млн т больше, чем в прошлом сельхозгоду, и соответствует второму месту в мире. Лидер по отгрузкам на внешние рынки — Украина, которая уже вывезла около 5,8 млн т, рассказал поле.рф исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «» он уточнил, что объем производства подсолнечного масла в этом сезоне превысит 7,8 млн т, потребление составит 2,7 млн т.

«А вот в следующем сезоне даже прогнозирует снижение производства подсолнечного масла на Украине и рост в России. Если успешно будут решаться логистические проблемы и вопросы взаиморасчетов с ключевыми странами-покупателями, а объем будущего урожая масличных оправдает прогнозы, то у России есть шанс стать первой на мировом рынке подсолнечного масла. По нашим ожиданиям, объем экспорта подсолнечного масла составит не менее 5 млн т», — оценил Мальцев (цитата по поле.рф).

При этом, по его словам, после закрытия зерновой сделки справедливый спред между подсолнечным, соевым и пальмовым маслами стал восстанавливаться. Ценовая конъюнктура в уходящем сезоне была в горизонтальном тренде, находясь на уровнях от $800/т до $950/т, отметил он. Ключевое влияние на рынок в этом сельхозгоду оказало введение в конце 2023-го временного ограничения на импорт растительных масел со стороны Ирана, что привело к просадке стоимости масел, а также укрепление курса рубля.

Согласно прогнозу аналитической компании «», общий экспорт подсолнечного масла в этом сезоне составит 4,7-4,8 млн т, из них за пределы Таможенного союза уйдет 3,9 млн т (без учета санкционных стран) при производстве около 7,8-7,9 млн т и внутреннем стабильном потреблении примерно 3 млн т. «Экспорт в 5,2 млн т — это очень хорошо, но я пока не вижу оснований для такого объема», — прокомментировал «» гендиректор компании Владимир Петриченко. 

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (), экспорт подсолнечного масла в этом сезоне составит 5,25 млн т. Собеседник «Агроинвестора» на масложировом рынке считает, что совокупный экспорт растительных масел из России в текущем сельхозгоду превысит общий объем отгрузок за предыдущий сезон: в частности, заметная прибавка ожидается в отношении подсолнечного масла. 

В новом сезоне, по словам Петриченко, урожай подсолнечника составит 15,9 млн т (17,23 в 2023 году). Экспорт сырья, если и будет, то совсем небольшой за счет действия заградительной пошлины, и только в страны ЕАЭС. Из-за сокращения валового сбора предложение для переработки снизится, поэтому производство масла в сезоне-2024/25 может быть на уровне 7,1 млн т. Экспорт также сократится примерно до 4,2 млн т. «Аналогичное снижение производства подсолнечника и, соответственно, масла и экспортного потенциала, будет на Украине. На Украину и Россию приходится 75% мировой торговли подсолнечным маслом», — отметил Петриченко. 

прогнозирует, что отгрузки подсолнечного масла в новом сезоне составят около 4,8 млн т. На экспорт будут влиять урожай и мировой спрос, уточняет гендиректор Дмитрий Рылько. «С мировым спросом ситуация не самая лучшая: сильно давит соевое масло, но, с другой стороны, в мире будет мало рапсового масла. Тут (будут действовать) противоречивые факторы», — сказал «» Рылько. 

В новом сезоне ключевыми параметрами, которые будут определять динамику продаж, станут, во-первых, экспортные котировки, во-вторых, спрос со стороны ключевых импортеров подсолнечного масла, говорит источник «Агроинвестора» в масличной отрасли. «Нужно не забывать, что, несмотря на возвращение справедливого спреда, интерес к закупкам пальмового масла остается довольно высоким, поскольку поставщики из Юго-Восточной Азии готовы предложить конкурентную цену, хотя еще несколько месяцев назад ситуация была обратная», — добавляет собеседник «Агроинвестора».

Кроме того, продолжает он, нельзя списывать со счетов и фактор прогнозируемого обильного предложения соевых бобов на сезон-2024/25, который усиливает давление на рынок. В текущем сельхозгоду уже наблюдалась ситуация, когда дешевое бразильское сырье, сформировавшееся в результате рекордного урожая, заполонило китайский рынок, снижая тем самым импортный спрос на готовую продукцию со стороны КНР. 

Важным моментом для экспорта подсолнечного масла на следующий сельхозгод остается и ситуация с производством подсолнечника: к концу сезона-2023/24 его запасы в России ощутимо снизились, а виды на новый урожай пока вызывают некоторые опасения. Впрочем, следует дождаться первых результатов уборочной кампании, чтобы более детально оценить ситуацию с урожайностью и качеством маслосемян на сезон-2024/25, считает собеседник «Агроинвестора». 

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