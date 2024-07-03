Цены на подсолнечное масло в Причерноморье снижаются

В краткосрочной перспективе цены на подсолнечное масло будут оставаться относительно стабильными Pixabay

В Причерноморском регионе снижаются цены на подсолнечное масло. Это происходит из-за большого предложения соевого масла, а также снижения цен на другие виды масел. Об этом изданию Fastmarkets рассказал руководитель отдела исследований брокерской компании Sunvin Group (Мумбаи) Анилкумар Багани. По его словам, эти факторы оказывают большое влияние на цену подсолнечного масла, поскольку ранее оно было сильно дороже других видов. Кроме того, результаты двух последних египетских тендеров подчеркнули два момента. Во-первых, Египет по-прежнему имеет большие запасы подсолнечного масла. Во-вторых, фокус тендеров на покупке большего количества соевого масла, чем подсолнечного, означал, что потребность страны в соевом масле была выше. В то же время источники Fastmarkets полагают, что египетское GASC не закупало подсолнечное масло из-за его высокой стоимости по сравнению с соевым.



Снижение экспортных котировок на подсолнечное масло до недавнего времени действительно отмечалось, говорит собеседник «Агроинвестора» в отрасли. Так, с начала третьей декады июня цены опустились примерно на 3% и сейчас в среднем находятся на уровне $910/т (FOB, Черное море). По его мнению, спад был обусловлен реакцией рынка на падение стоимости альтернативных масел, преимущественно соевого из Бразилии и Аргентины, где завершалась уборочная кампания сои, и частично — «пальмы». Кроме того, свой вклад внес довольно вялый спрос со стороны ключевых импортеров, а Египет, который входит в число основных покупателей российского масла, на последнем тендере и вовсе вышел с заявкой на приобретение только соевого масла, хотя и его в итоге не закупил. Все сделки были совершены лишь в рамках их внутреннего рынка.



По словам аналитика агентства OleoScope Лилии Варыгиной, цены на подсолнечное масло CIF Турция в мае повышались от $878 к $965/т, в июне рост достигал $1015/т, а с первых чисел июля произошла коррекция к $985/т. Цены на подсолнечное масло на базисе в Индии немного увеличились в течение месяца и к июлю достигли уровня $1092/т. Собеседник «Агроинвестора» также обращает внимание на то, что снижение цен на подсолнечное масло пока приостановилось, а мировой рынок в целом развернулся. Особенно заметно в последние дни подросли котировки соевого масла, хотя в рапсовом и пальмовом сегментах также наблюдается повышение. Поддержку растительным маслам оказывает и рынок нефти, который укрепился за последний месяц примерно на 10%.



«На сегодняшний день мы не наблюдаем тренда на существенное снижение экспортных цен на подсолнечное масло, — говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. — Это, скорее, колебания стоимости в портах именно Черноморского бассейна в районе $10-20/т из-за коррекции мировых цен по всем растительным маслам к окончанию сезона. На других базисах цены на него даже немного увеличились в течение месяца». По словам Мальцева, основные импортеры подсолнечного масла уже закупились, сформировав определенные запасы, и теперь находятся в ожидании снижения цен на продукцию нового сезона, которое фиксировалось в начале уходящего сезона-2023/24. С учетом сокращения товарных запасов у главных экспортеров подсолнечного масла, а также сложнопрогнозируемой ситуацией по урожаю “семечки” из-за засухи в основных регионах-производителях, традиционная коррекция цен в начале сезона будет незначительной, прокомментировал он «Агроинвестору».



«Исходя из имеющихся показателей, мы не видим значительного снижения стоимости подсолнечного масла. Можно говорить о том, что наблюдается коррекция относительно предыдущих значений, которая связана с окончанием сезона и видами на новый урожай, а также с уменьшением спроса со стороны основных импортеров», — сказала «Агроинвестору» Варыгина. Она также отмечает, что возвращается справедливый спред между подсолнечным и соевым маслами, так как на протяжении прошлого и части нынешнего сезона подсолнечное было недооценено.



Вероятнее всего, в краткосрочной перспективе цены на подсолнечное масло будут оставаться относительно стабильными, хотя определенную поддержку котировкам могут задать текущие настроения от альтернативных масел, говорит источник «Агроинвестора» в отрасли. Он также отмечает, что основной интерес импортеров сейчас сосредоточен на закупках подсолнечного масла с поставкой в осенние месяцы, контракты на июль заключаются слабо, отсюда низкая торговая активность в Причерноморье.



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