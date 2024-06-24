Ruseed создаст агробиотехнопарк в Адыгее

В первую очередь, в агротехнопарке будут реализовываться проекты в области селекции растений flickr.com

Селекционно-семеноводческая компания Ruseed создает в Адыгее инновационный агробиотехнопарк для разработки и внедрения передовых технологий в области селекции. Об этом управляющий партнер Ruseed Марк Гехт объявил на «Всероссийском дне поля — 2024». Запуск агробиотехнопарка «Гиагинский» запланирован на 2025 год, инвестиции в проект превысят 1 млрд руб.



В агробиотехнопарке будут созданы условия для развития селекционной деятельности по разработке новых сортов и гибридов различных агрокультур с улучшенными характеристиками, внедрения современных технологий в процесс селекции и семеноводства и повышения эффективности производства семян. Основой агробиотехнопарка станут производственный комплекс, фитотронный комплекс, климатические камеры для роста растений, генетическая лаборатория и выставочные площади. Также проект предполагает создание опытных участков и всей необходимой инфраструктуры для проведения исследований и реализации научных проектов.



Участниками и резидентами агробиотехнопарка смогут стать научные коллективы, селекционеры и семеноводы, а также компании, которые специализируются на разработке, тестировании и внедрении передовых технологий в области биологических, технических и сельскохозяйственных наук. Планируется привлечь не менее 20 резидентов и организовать работу не менее 30 научных команд, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба Ruseed. Кроме того, в рамках сотрудничества АНО ССЦ УК «Гиагинский» и Ruseed с аграрными вузами на базе технопарка смогут обучаться, проходить практику и писать выпускные квалификационные работы студенты профильных направлений.



«Агробиотехнопарк — это наиболее перспективный формат взаимодействия науки и бизнеса, когда ученые получают понятный заказ и инфраструктуру для реализации проектов, а компании — необходимые им разработки, — считает Марк Гехт. — В центре “Гиагинский” мы объединим лучшие научные коллективы для решения стратегических задач, которые сегодня стоят перед АПК. В первую очередь, в агротехнопарке будут реализовываться проекты в области селекции растений, здесь нам предстоит большая работа по созданию высококачественных конкурентоспособных отечественных семян и замещению импорта». Реализация проекта позволит сократить разрыв между развитием науки и внедрением технологий в сельское хозяйство за счет привлечения лучших специалистов отрасли.



«Селекция — одно из немногих направлений в АПК, где нам еще предстоит достичь порогового значения Доктрины продбезопасности, — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в сообщении Ruseed. — До 2030 года необходимо выйти на показатель самообеспеченности семенами основных культур на уровне 75%. Для этого сегодня мы ведем масштабную работу по поддержке и развитию российской селекционной науки, стимулированию производства семян и спроса на них со стороны аграриев, защите и регулированию внутреннего рынка. Важно создавать инфраструктуру, которая обеспечит кооперацию бизнеса, науки и образования, станет платформой для внедрения разработок в области селекции и акселератором для молодых ученых. Это необходимые условия для развития отечественного АПК. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем создание таких проектов, как агробиотехнопарк в Адыгее».



О том, что Ruseed планирует открыть в Адыгее селекционно-семеноводческий центр, основанный на фитотронном тепличном комплексе, «Агроинвестор» писал в сентябре прошлого года.Тогда компания сообщала, что его мощность составит около 10 тыс. т семян подсолнечника в год. Процесс выведения новых сортов и гибридов очень длительный, в открытом грунте он занимает от шести до 12 лет при условии прохождения одного этапа первичного семеноводства в год. Теплица поможет проходить два-три этапа первичного семеноводства в год и таким образом сократить период получения новых сортов и гибридов до трех-шести лет, пояснял Марк Гехт.



На прошлой неделе в ходе стратегической сессии в правительстве по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» премьер-министр Михаил Мишустин обращал внимание, что для дальнейшего увеличения производств и экспорта продукции АПК важно обеспечить технологическую независимость в отрасли, и в приоритетном порядке необходимо решать вопросы развития селекции и генетики.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

