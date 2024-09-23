Сбор кукурузы может быть худшим с 2018 года

Сложные погодные условия негативно повлияли на посевы Pixabay

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай кукурузы в этом году составит 11,9 млн т — на 29,5% меньше, чем в 2023-м, что может стать худшим результатом с 2018 года, пишет «Коммерсантъ». Основная причина — засушливая погода в регионах Юга и Центра страны. В целом урожай зерна в 2024 году, по оценке аналитиков, сократится на 12,8%, до 124,4 млн т, в том числе пшеницы — на 10,7%. На прошлой неделе «СовЭкон» повысил прогноз ее производства на 400 тыс. т, до 82,9 млн т.



По данным аналитического центра компании Russed, на 19 сентября кукуруза была убрана на 491,4 тыс. га, или 18,7% площади. Было намолочено около 1,8 млн т при средней урожайности 35,9 ц/га. Годом ранее урожайность была на 24 ц/га выше, сравнивают аналитики. Больше всего кукурузы — 249,1 тыс. га — убрано в Краснодарском крае, далее идут Ставропольский край (51,4 тыс. га), Воронежская (33,7 тыс. га), Белгородская (29,9 тыс. га) и Тамбовская (23 тыс. га) области. Самая высокая урожайность агрокультуры в Калининградской области — 114,8 ц/га. Также в топ-5 по урожайности входят Брянская (100,5 ц/га), Орловская (95,5 ц/га), Нижегородская (95,4 ц/га) и Владимирская (80,3 ц/га) области.



Первые результаты уборки кукурузы показывают урожайность ниже среднемноголетних значений: сложные погодные условия во время вегетационного периода оказали определенное влияние на посевы, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Минсельхоза. При этом в ведомстве считают, что падение сбора кукурузы не создаст значительного напряжения для рынка и не ожидают значительных колебаний цен.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее также говорил «Агроинвестору», что в падении производства кукурузы нет ничего критичного. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — отмечал он. Союз прогнозирует урожай кукурузы на уровне чуть более 13 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал сбора в 12,4 млн т.



Однако «СовЭкон» не исключает, что снижение урожая будет способствовать росту цен на кукурузу на внутреннем рынке. По данным центра, сейчас средняя стоимость фуражной кукурузы составляет 14,1 тыс. руб. за тонну. За месяц она подорожала на 7,5%, год к году — на 28%. По расчетам аналитиков Ruseed, средняя по стране цена кукурузы на 18 сентября составляла 11,58 тыс. руб./т без НДС. Дороже она стоила в регионах Северного Кавказа (13,3 тыс. руб./т) и Юга (12,5 тыс. руб./т), дешевле — в Приволжье и на Дальнем Востоке (10,5 тыс. руб./т). Средняя цена в Центре — 11,1 тыс. руб./т.



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