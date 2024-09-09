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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выручка агроторговой компании AGS в сезоне-2023/24 впервые превысила $100 млн

В натуральном выражении экспорт достиг 346 тысяч тонн

| Агроинвестор |

Наибольший вклад в экспортную выручку компании внесли пшеничные и кукурузные отруби, а также желтый горох и овес
Наибольший вклад в экспортную выручку компании внесли пшеничные и кукурузные отруби, а также желтый горох и овес

Выручка международной агроторговой компании AGS по итогам сезона-2023/24 впервые превысила $100 млн, что стало результатом развития ключевых торговых направлений, несмотря на усложнение логистических процессов, говорится в ее сообщении. На долю кормовых продуктов (продукты переработки) пришлось 43% выручки, бобовых и масличных — 42%.

В натуральном выражении экспорт AGS в прошедшем сезоне достиг 346 тыс. т против около 200 тыс. т в 2022/23-м. В том числе объем отгруженных продуктов переработки составил 218 тыс. т, бобовых и масличных — 99 тыс. т. Сезоном ранее их вывоз был на уровне 190 тыс. т и 11 тыс. т соответственно. Наибольший вклад в экспортную выручку компании по итогам прошедшего сельхозгода внесли пшеничные и кукурузные отруби, а также желтый горох и овес.

Ключевыми покупателями AGS в сезоне-2023/24 стали Турция, Китай и Индия. Годом ранее вместо Индии тройку замыкал Пакистан. На развивающиеся для компании направления — страны Восточной Африки, в прошлом сельхозгоду пришлось около 10% выручки и 4% (13 тыс. т) в объеме отгрузок. Сейчас через закупочные офисы AGS в Танзании и Мозамбике поставки осуществляются преимущественно в Индию и Китай.

Параллельно с наращиванием объемов экспорта, AGS продолжает расширять географию экспорта. В сезоне-2023/24 компания запустила новые логистические маршруты, в том числе организовала первые поставки кукурузы из Владивостока в Южную Корею, начала регулярные отгрузки из Алтайского края в Китай, а также экспорт из Астрахани. Особое внимание компания уделяет развитию присутствия на перспективных рынках. Так, в 2024 году компания зарегистрировала свое представительство в Индии, где планирует сосредоточиться на поставках сельскохозяйственной продукции из Африки и налаживании локальной дистрибуции. Так, откроются новые возможности для экспорта кунжута, сырых орехов кешью, соевых бобов, голубиного гороха и имбиря.

Для продуктов переработки прошлый сезон был особенно сложным, отмечает основатель AGS Аким Талибов. Во-первых, с августа по ноябрь 2023 года наблюдался локальный кризис, вызванный значительным сокращением потребления продуктов переработки в Турции. Во-вторых, были введены новые пошлины (курсовые пошлины), которые также начали распространяться на продукты переработки и другие товары, что привело к снижению маржинальности.

Кроме того, маржинальность масличных в первом и втором кварталах 2024 года также падала из-за проблем с фрахтом и логистикой. «Красное море было закрыто, что вынуждало судоходные компании обходить Суэцкий канал, значительно увеличивая стоимость фрахта контейнеров. Это негативно сказалось на доходности масличных культур, поставляемых в страны Юго-Восточной Азии, — отмечает Талибов. — Тем не менее, благодаря диверсификации бизнеса AGS, мы можем гибко реагировать на изменения рынка и компенсировать падение маржинальности перераспределением ресурсов в более прибыльные направления».

AGS — международная агроторговая компания, которая специализируется на торговле нишевыми культурами и имеет представительства в России, Танзании, ОАЭ, Мозамбике и Турции. Головной офис находится в ОАЭ. В России представительским офисом AGS выступает фирма «Агро Зерно Юг», которая занимается закупкой сельскохозяйственных культур. Продукция экспортируется более чем в 26 стран.  

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