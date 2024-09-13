Текущая урожайность кукурузы почти вдвое ниже прошлогодней

Трендов на повышение цен на кукурузу пока не просматривается Pixabay

Минсельхоз США понизил прогноз урожая кукурузы в России в текущем сезоне на 0,6 млн т, до 13,5 млн т без учета Крыма и новых регионов. Оценка экспортного потенциала снижена на 0,4 млн т, до 3,8 млн т, что на 2,4 млн т меньше показателя прошлого сезона.



В Российском зерновом союзе (РЗС) тоже уменьшили прогноз производства и экспорта кукурузы, правда, более существенно. «Причина — низкая урожайность, которая отмечается по ходу уборки», — сказал «Агроинвестору» президент Союза Аркадий Злочевский. Однако, подчеркивает он, ничего критичного при этом не происходит. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — отметил он. Прогнозы по экспорту кукурузы РЗС понизил на 2 млн т, а валовой сбор, считает Злочевский, составит чуть более 13 млн т.



«Считаю, что Минсельхоз США понизил прогноз сбора кукурузы в России довольно слабо. При этом в ведомстве до сих пор считают, что мы соберем 83 млн т пшеницы без учета Крыма. Это нереально», — рассуждает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он настроен более пессимистично: прогноз компании по сбору кукурузы на текущий момент — 12,4 млн т. «И это оптимистичный прогноз — сейчас урожайность кукурузы очень низкая. В среднем показатель находится на уровне 32,5 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность была на уровне 61,1 ц/га», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



Правда, на текущий момент убрано только 13,3% от всех площадей, поэтому в дальнейшем ситуация с низкой урожайностью несколько выправится, и итоговый показатель будет выше, прогнозирует Петриченко. «Но такая урожайность — очень тревожный сигнал», — подчеркивает он. В целом, эксперт не исключает, что урожай кукурузы может быть и ниже 12 млн т. Он напоминает, что в прошлом году сбор кукурузы был рекордным — 16,2 млн т, а средний за последние пять лет показатель — 15,2 млн т.



При этом, подчеркивает Злочевский, пока особых трендов на повышение цен на кукурузу не просматривается. «Ждем вторую половину сезона. Возможно, в этот период цены пойдут вверх, но не из-за снижения валового сбора кукурузы, а в связи с тем, что в целом у нас урожайность снижается и урожай зерна будет меньше, чем в последние годы. А значит, во второй половине сезона может увеличиться спрос на зерновые в целом и кукурузу в том числе», — рассуждает он.



Глава РЗС добавляет, что у наших животноводов эластичность по фуражным культурам достаточно высокая, и спрос может смещаться в сторону тех, которые более выгодны по цене, а не продуктивности. «Кукуруза сейчас на мировом рынке дешевле пшеницы, поэтому, в том числе и на российскую кукурузу, там довольно высокий спрос. Со временем, так как у нас в целом урожай ниже, цены на пшеницу и ячмень окрепнут, и внутренний спрос на кукурузу подтянется, а это значит, что и цены на нее тоже повысятся», — считает Злочевский.



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