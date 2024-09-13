разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Текущая урожайность кукурузы почти вдвое ниже прошлогодней

Ее валовой сбор будет ниже среднего показателя за пять лет

| Агроинвестор |

Трендов на повышение цен на кукурузу пока не просматривается
Трендов на повышение цен на кукурузу пока не просматривается

понизил прогноз урожая кукурузы в России в текущем сезоне на 0,6 млн т, до 13,5 млн т без учета Крыма и новых регионов. Оценка экспортного потенциала снижена на 0,4 млн т, до 3,8 млн т, что на 2,4 млн т меньше показателя прошлого сезона.

В Российском зерновом союзе () тоже уменьшили прогноз производства и экспорта кукурузы, правда, более существенно. «Причина — низкая урожайность, которая отмечается по ходу уборки», — сказал «» президент Союза Аркадий Злочевский. Однако, подчеркивает он, ничего критичного при этом не происходит. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — отметил он. Прогнозы по экспорту кукурузы понизил на 2 млн т, а валовой сбор, считает Злочевский, составит чуть более 13 млн т.

«Считаю, что понизил прогноз сбора кукурузы в России довольно слабо. При этом в ведомстве до сих пор считают, что мы соберем 83 млн т пшеницы без учета Крыма. Это нереально», — рассуждает гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. Он настроен более пессимистично: прогноз компании по сбору кукурузы на текущий момент — 12,4 млн т. «И это оптимистичный прогноз — сейчас урожайность кукурузы очень низкая. В среднем показатель находится на уровне 32,5 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность была на уровне 61,1 ц/га», — прокомментировал эксперт «».

Правда, на текущий момент убрано только 13,3% от всех площадей, поэтому в дальнейшем ситуация с низкой урожайностью несколько выправится, и итоговый показатель будет выше, прогнозирует Петриченко. «Но такая урожайность — очень тревожный сигнал», — подчеркивает он. В целом, эксперт не исключает, что урожай кукурузы может быть и ниже 12 млн т. Он напоминает, что в прошлом году сбор кукурузы был рекордным — 16,2 млн т, а средний за последние пять лет показатель — 15,2 млн т.

При этом, подчеркивает Злочевский, пока особых трендов на повышение цен на кукурузу не просматривается. «Ждем вторую половину сезона. Возможно, в этот период цены пойдут вверх, но не из-за снижения валового сбора кукурузы, а в связи с тем, что в целом у нас урожайность снижается и урожай зерна будет меньше, чем в последние годы. А значит, во второй половине сезона может увеличиться спрос на зерновые в целом и кукурузу в том числе», — рассуждает он.

Глава добавляет, что у наших животноводов эластичность по фуражным культурам достаточно высокая, и спрос может смещаться в сторону тех, которые более выгодны по цене, а не продуктивности. «Кукуруза сейчас на мировом рынке дешевле пшеницы, поэтому, в том числе и на российскую кукурузу, там довольно высокий спрос. Со временем, так как у нас в целом урожай ниже, цены на пшеницу и ячмень окрепнут, и внутренний спрос на кукурузу подтянется, а это значит, что и цены на нее тоже повысятся», — считает Злочевский.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства