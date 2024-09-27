Инвестиции в выращивание пшеницы снижаются Pixabay

Снижение урожая зерна — результат падения технологичности в отрасли, таким мнением поделился президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По прогнозам союза, урожай зерна в сезоне-2024/25 может составить 126,5 млн т, в том числе 83,1 млн т пшеницы, 14 млн т кукурузы и 17 млн т ячменя. Хотя, обратил внимание глава РЗС, некоторые аналитики сейчас понизили прогнозы до 124 млн т.



Средняя урожайность зерновых урожая этого года снизилась относительно прошлогодних показателей — по пшенице она составляет 29,1 ц/га, по ячменю — 25 ц/га, по кукурузе на зерно — 53,3 ц/га против 31,8 ц/га, 27 ц/га и 69,3 ц/га соответственно годом ранее, следует из презентации РЗС.



Злочевский обратил внимание, что основная причина такого снижения — отнюдь не засуха, а падение технологичности в отрасли. «Падение урожайности — следствие снижения технологичности, а фундамент его — отсутствие денег в карманах у растениеводов. Вернее, не полное отсутствие, а их таяние. Соответственно, с течением времени происходят проблемы с финансированием посевных и уборочных работ, которые сказываются на результатах», — пояснил он.



По оценкам Злочевского, на 50% урожайность зависит от качества семян, а новые правила, действующие на рынке семян (квотирование импорта) негативно влияют на показатели урожайности. «В конце августа я съездил к сельхозпроизводителю, который демонстрировал лучшие результаты по урожайности подсолнечника в своем регионе. На одном поле у него посеяно два сорта подсолнечника — российский и зарубежный. Растения, выращенные из гибридов зарубежной селекции, идеально ровные, из отечественных — росли в разнобой», — привел пример Злочевский. Если же говорить о результатах, то на отечественном сорте урожайность на 30% ниже, чем на зарубежном, поделился он. При этом, обратил внимание глава союза, растениевод использовал не свежий, разработанный за очень короткий период времени, российский сорт, а тот, что был создан без «искусственной спешки». Разработать новые сорта и гибриды в ускоренном порядке с высокими качественными показателями не получится, уверен он.



Инвестиции в выращивание пшеницы снижаются — в 2023 году они, по данным РЗС, составили 1,3 млрд руб. против 6,2 млрд руб. в 2022-м и 7,6 млрд руб. в 2021-м. А до введения экспортной пошлины, в 2020-м, показатель и вовсе находился на уровне 57 млрд руб. В итоге посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в сезоне-2024/25, по прогнозам Союза, составят 46,1 млн га — это самый низкий показатель за последние семь сезонов. «Лучше вообще не сеять пшеницу, сославшись на сухую осень. Мы проваливаем озимый сев пшеницы не по погодным причинам, ведь озимый рапс растениеводы сеять продолжают», — отметил Злочевский.



В то же время, он не исключает разворота мировых цен на зерновые. Остатки зерновых на 1 января в России Союз оценивает в 31,2 млн т. Это нормальный показатель, обратил внимание Злочевский. «У нас были критически большие запасы, которые продавливали цены», — напомнил он. По пшенице запасы на конец 2024 года, по его прогнозам, составят чуть более 10 млн т. В то же время, в мире запасы пшеницы падают и на конец сезона-2024/25 будут ниже на 5,7 млн т относительно периода годом ранее. По ячменю показатель тоже снизится — на 2,9 млн т, тогда как в России на конец года его запасы будут на уровне 5,7 млн т. «А вот по кукурузе мы с миром разошлись в трендах: ее мировой баланс, по прогнозам аналитиков, будет позитивным, хотя в России ее запасы снизятся», — поделился Злочевский. Тем не менее, считает он, по закону баланса спроса и предложения, следующий урожай совершенно точно выправит ситуацию на рынке зерновых.



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