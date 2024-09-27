ИКАР: ожидать активного роста маржи ключевых сельхозпродуктов не стоит

Российским сельхозтоваропроизводителям не стоит ждать резкого роста маржинальности, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так, сейчас многие обычные приоритеты развития сельского хозяйства, похоже, отодвинуты на задний план в пользу одного — это удержание низкого уровня инфляции на продовольственные товары. «Если мы применим этот критерий ко всем аграрным рынкам <...>, то многие действия регулятора становятся понятными и логичными. В связи с этим я не думаю, что нам стоит реалистично ожидать ценового протуберанца на какой-то из ключевых крупных товаров, просто потому что, скорее всего, регулятор постарается сделать так, чтобы этого не произошло», — сказал Рылько в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».
Значимое падение маржинальности российских растениеводов пока не сказывается на мировом рынке, однако уже с ноября ИКАР ожидает некоторого повышения цен, продолжает он. «Более того <...>, есть моменты, когда мы сами занимаемся неким каннибализмом на наших экспортных рынках, и сами содействуем тому, что мировые цены, мягко говоря, не растут. Прежде всего, на наш ключевой товар — пшеницу», — добавляет он.
Не отражается на мировом рынке зерновых и сокращение урожая в России. По последним оценкам ИКАР, сбор пшеницы в этом году будет ниже 82 млн т, ячменя — менее 17 млн т, кукурузы — менее 12 млн т, всех зерновых — менее 125 млн т. Оценка урожая масличных в этом сезоне в последний месяц также сокращается: согласно последнему прогнозу ИКАР, их производство составит 28,5 млн т. Сбор сахарной свеклы ожидается более 6 млн т.
По словам Рылько, из-за многочисленных погодных катаклизмов маржинальность зерновых в этом сезоне невысокая и крайне неравномерно распределена по территории страны из-за отсутствия адекватной реакции на это со стороны мировых рынков. Например, в Краснодаре и Ставрополе она относительно неплохая, Центр — регион неприбыльного производства, в Поволжье ситуация очень разнится от региона к региону, а Урал и Сибирь только формируют свои показатели. «Но Урал, мы считаем, отделался легким испугом. Что касается Западной Сибири: здесь мы видим очень разнообразную картину <...> в зависимости от того, когда и какой дождь там прошел», — отметил Рылько. При этом масличные в этом сезоне по сравнению с, например, пшеницей, показывают неплохую доходность.
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