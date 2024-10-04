Подсолнечник и масло продолжают дорожать

Аграрии отмечают активный спрос на сырье Pixabay

Подсолнечник и масло на внутреннем рынке продолжают дорожать. Так, цена закупки на подсолнечное масло на прошлой неделе в европейской части страны выросла в среднем на 944 руб., до 78,6 тыс. руб./т, цена продажи увеличилась на 611 руб., до 79,6 тыс. руб./т. Средняя цена закупки подсолнечника за этот же период выросла на 1,2 тыс. руб., до 36,1 тыс. руб./т., закупки — на 1,1 тыс. руб., до 37,5 тыс. руб./т, следует из данных портала Oilworld.



По данным аналитического центра компании Ruseed, по состоянию на 1 октября подсолнечник убран на площади 5 млн га, средняя урожайность составляет 17,1 ц/га — на 11,6% ниже, чем на аналогичную дату 2023 года. «Дефицит предложения и вероятное повышение спроса на масло приведут к росту цен на семечку», — прогнозирует компания. По данным аналитиков, текущие закупочные цены на подсолнечник составляют в среднем около 31 тыс. руб./т, в краткосрочной перспективе ожидается повышение до 31,5-32 тыс. руб./т, тогда как годом ранее цены были на уровне 23,3 тыс. руб./т.



Цены на подсолнечник растут на протяжении месяца из-за снижения урожая, который в этом сезоне может составить около 15 млн т. По словам президента ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) Сергея Оробинского, цены на маслосемена действительно выросли. Так, сейчас «семечка» стоит 40-42 тыс. руб./т (с НДС), месяцем ранее — 37-38 тыс. руб. «Рост цен есть, и мы думаем, что они еще не достигли своего пика <...>. Сейчас очень много предложений о покупке подсолнечника, потому что уже виден его явный дефицит в Ростовской области, Краснодарском крае», — прокомментировал «Агроинвестору» Оробинский.



Ранее источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорил, что в отдельных регионах «семечка» уже закупается по цене свыше 40 тыс. руб./т и это не разовые сделки. «Конкуренция среди переработчиков, особенно на Юге, запредельная. Борьба за сырье очень серьезная. А фермеры видят ситуацию и не спешат продавать, ожидая еще большего увеличения закупочной стоимости», — отмечал он. По словам собеседника «Агроинвестора», уровень спроса стал заметно превышать предложение, заводы почти моментально стараются закрепить за собой крупные партии с хорошей масличностью.



При этом, по словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, ресурс роста цен на «семечку» исчерпан. По его прогнозу, уже в ноябре пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 1 тыс. руб./т (в октябре она нулевая), в итоге рост цен может не только прекратиться, но и вероятно их снижение. «Мы уперлись в потолок маржинальности переработки. Сегодня мы реально грузим в убыток, никаких запасов <...> у нас нет. На этом фоне мы вынуждены покупать относительно дорогое сырье, грузить текущие контракты в убыток. Некоторые заводы даже откладывают запуск, у кого есть такая возможность, потому что не хотят генерировать убыток», — рассказывал Мальцев в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина также считает, что дальнейшего роста цен на сырье и масло, как на внутреннем, так и на внешних рынках, не предвидится. Это связано со спросом на масличные: в этом сезоне он может быть вдвое меньше предложения из-за его избыточности.



В то же время источник «Агроинвестора» на рынке масличных отмечал, что цена на масло будет во многом зависеть от уровня предложения «семечки» в новом сельхозгоду. Пока балансы для Причерноморья напряженные, плюс ожидается спад урожая еще и в ЕС, а также немного в Аргентине. Украинские фермеры сейчас тоже придерживают подсолнечник для продаж на заводы. Собеседник «Агроинвестора» считает, что экспортные котировки на подсолнечное масло могут немного подрасти по мере его не очень высокого предложения от продавцов как из-за снижающегося урожая, так и из-за слабых темпов реализации сырья со стороны сельхозпроизводителей, но многое будет зависеть и от мировой конъюнктуры.



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