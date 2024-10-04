Минсельхоз предложил установить льготную ставку НДС на семена всех агрокультур

По распоряжению правительства НДС 10% облагаются семена кукурузы и подсолнечника Monsanto

Минсельхоз предлагает расширить перечень сельхозкультур, семена для посева которых облагаются льготным НДС по ставке 10%. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в июньское распоряжение кабмина. Предполагается, что он вступит в силу через день после официальной публикации и будет действовать до конца 2029 года.



Распоряжение правительства от 5 июня 2024 года № 1414-р в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса утверждает перечень кодов обработанных протравителями семян кукурузы и подсолнечника для посева, которые облагаются НДС 10% при реализации и ввозе в Россию. Минсельхоз предлагает заменить в документе слова «подсолнечника и кукурузы» на «сельскохозяйственных культур» и расширить перечень их кодов. Так, в список внесены семена озимой и яровой пшеницы, меслина, ячменя, в том числе пивоваренного, ржи, овса, сорго, проса, гречихи, фасоли, гороха, сои, льна, рапса, картофеля, овощей, сахарной свеклы, плодовых культур, кормовых трав и др. — в целом, всех агрокультур.



«Предлагаемое изменение позволит сохранить пониженную налоговую ставку на добавленную стоимость в размере 10% при реализации семян сельскохозяйственных культур в целях сохранения темпов развития отечественной селекции, повышения уровня импортонезависимости ‎по семенам», — говорится в пояснительной записке к документу. Льготная ставка будет применяться ретроспективно — на операции по реализации обработанных протравителями семян с 8 августа 2024 года ‎по 31 декабря 2029 года включительно.



Осенью прошлого года участники рынка семян столкнулись с проблемой ретроспективного доначисления НДС и опасались массовых банкротств, писал «Агроинвестор». Так, импортеров семян подозревали в уклонении от уплаты налогов, поскольку они ввозили семена и оплачивали в бюджет 10% НДС, тогда как по последним постановлениям Верховного суда и разъяснениям Минфина, должны были платить 20%. В июне 2022 года Верховный суд постановил, что семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны облагаться НДС по ставке 20% при их реализации, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции (переработки) и для пищевых и кормовых целей, а налогообложение по ставке в 10% производится при реализации в том числе продовольственных товаров. В октябре 2023-го в Госдуму был внесен законопроект о льготной ставке НДС на семена для посева. В декабре депутаты приняли в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс, которая устанавливает НДС 10% при продаже протравленных семян подсолнечника и кукурузы.



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