Минсельхоз: квота на импорт семян выбрана менее чем на 50%

За 2023-2024 годы Минсельхоз поддержал создание 20 селекционно-семеноводческих центров Freepik.com

Квота на импорт семян из недружественных стран, которая действует до конца года и в сумме составляет 33,1 тыс. т, выбрана менее чем на 50%. Об этом в ходе пленарного заседания Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024» сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «В целом мы в этом году видим, что наши селекционеры нашли внутренние резервы. Они сумели продвинуть свою продукцию на рынке <…>, то есть у нас есть запас, есть наработки, которые сегодня рынком востребованы. Это очень хороший сигнал, и мы надеемся, что эта работа будет продолжена в будущем», — отметил он.



Также, по словам Некрасова, доля высева отечественных семян в структуре семеноводческих посевов в этом году составила 83%. Согласно его презентации, количество высеянных новых отечественных сортов яровой пшеницы с 2021-го по 2024 год увеличилось с 51 до 78, подсолнечника — с 59 до 115, ярового рапса — с семи до 10, сои — с 38 до 48, кукурузы — с 65 до 69.



Перед семеноводами стоит задача по увеличению доли отечественных семян на рынке — к 2030 году она должна составлять 75%. За 2023-2024 годы Минсельхоз поддержал создание 20 селекционно-семеноводческих центров. Преимущественно это частные компании, которые начали заниматься этим бизнесом, рассказала в ходе пленарного заседания министр сельского хозяйства Оксана Лут. С 2015 по 2022 год было создано 32 таких центра, в основном в научных организациях, отметила она. «Сейчас все наши селекционеры как в научных институтах, так и частные, фактически поднимают голову и становятся отдельной отраслью, которая работает исключительно для бизнеса», — подчеркнула глава агроведомства, добавив, что очень важно не потерять связь бизнеса и науки.



По словам Лут, позиция сельхозпроизводителей, которые заявляют о намерении отказываться от неэффективных семян и гибридов, оправдана «потому что все сельхозпроизводители работают за деньги». «Эффективность — это главный показатель любого бизнеса, и, конечно, наши гибриды и сорта должны учитывать эту эффективность. Сельхозпроизводитель должен быть доволен теми гибридами, которые мы разрабатываем, они должны быть эффективными и приносить необходимый доход, чтобы [аграрии могли] дальше развиваться», — отметила она.



Накануне в ходе круглого стола, прошедшего в рамках форума, управляющий̆ партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт обратил внимание, что зачастую российские компании сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до реализации семян, поскольку аграрии неохотно переходят на новые сорта, продолжая сеять опробованные импортные. «Поэтому важно, чтобы все игроки рынка — государство, производители, дилеры, маркетплейсы — объединили усилия для продвижения отечественного продукта», — уверен он.



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