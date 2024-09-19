Минсельхоз запросил дополнительные средства на льготные кредиты

Льготное кредитование — одна из самых популярных мер господдержки М. Стулов

Минсельхоз ждет выделения дополнительных средств для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки Банком России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Елену Фастову. Она напомнила, что в этом году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 209 млрд руб., в том числе 28 млрд руб. — на новые краткосрочные кредиты.



Накануне журнал поле.рф со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщил, что выделение дополнительных субсидий на льготное кредитование аграриев в 2024 году не предусмотрено. «На текущий момент в связи с ограниченным объемом средств федерального бюджета, большим объемом принятых обязательств по субсидированию ранее заключенных льготных кредитов и повышением ключевой ставки Банка России до 19% увеличение лимитов субсидий на льготное кредитование по планируемым к заключению в 2024 году кредитам не рассматривается», — цитирует издание ответ ведомства на его запрос.



По данным Минсельхоза на 10 сентября, остаток субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам, составил около 534,1 млн руб., по инвестиционным — 756 млн руб. В том числе на краткосрочные кредиты в растениеводстве — 128,1 млн руб., в животноводстве — 61,2 млн руб.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что доступность льготных кредитов — это диалектический вопрос, поскольку, с одной стороны, эта доступность есть, с другой — по большей части получают их монополисты и олигополисты — крупнейшие агрохолдинги, в то время как некрупные хозяйства не могут пользоваться этим механизмом поддержки в той же мере. «Это одна из наших болезней — очень крупные хозяйства, которые являются монополистами. Может быть, не федерального, а регионального уровня. У нас есть агрохолдинг, который имеет миллион гектаров земли — это Кипр, Ливан, территория Катара», — сказал Остапкович «Агроинвестору». По его словам, меньшая доступность кредитов — временное явление, связанное с форс-мажором: фиксируется дефицит бюджета, и деньги требуются для других нужд.



Льготное кредитование — одна из самых популярных мер господдержки, не раз отмечали и аграрии, и Минсельхоз. «Льготное кредитование — это одна из самых востребованных мер поддержки, и мы будем сохранять ее в любом случае, — говорил в январе бывший на тот момент министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. — При этом надо понимать, что мы, конечно же, живем сейчас в непростых достаточно условиях, у нас есть и определенные бюджетные ограничения, у нас есть факт достаточно высокой ключевой ставки ЦБ. И мы должны подстраиваться под эти условия».



С 2024 года аграрии имеют право на получение льготных кредитов по нескольким программам: краткосрочное кредитование (на срок до года включительно) на закупку, например, удобрений, семян и ГСМ, и инвестиционное кредитование (от двух до 15 лет включительно, в зависимости от цели кредитования и региона применения кредитных средств). По данным на 3 сентября, общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 873 млрд руб. Это на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Агрохолдинг «Степь» в этом году получал кредиты с господдержкой на цели, предусмотренные госпрограммами, в том числе для проведения сева озимых культур, а также коммерческие кредиты на прочие цели, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко.



В связи с ростом ключевой ставки Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая привязана к ставке ЦБ. Ведомство разработало специальную шкалу для определения ставки и выделило несколько приоритетных направлений, для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей. В числе приоритетов — селекция, генетика, садоводство, молочное скотоводство, птицеводство, хлебопекарная и мукомольная промышленность и некоторые другие отрасли.



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