В России разработают дорожную карту для развития цветоводства

Импорт цветов по-прежнему преобладает над собственным производством Pixabay

Рабочая группа Совета Федерации совместно с Минсельхозом разработают дорожную карту по поддержке отрасли отечественного цветоводства. Этот документ должен содержать новые комплексные подходы к поддержке производителей цветочной продукции, которые позволят стимулировать инвестиционную активность в отрасли, поскольку производство цветов в стране далеко от потенциально возможного и по-прежнему преобладает импорт. Об этом «Парламентской газете» сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.



Среди возможных мер поддержки — льготное инвестиционное кредитование строительства тепличных комплексов с пролонгацией до 15 лет, субсидирование затрат, возникающих при производстве цветочной продукции. «Работаем над налоговыми преференциями цветоводам, включая возможность снижения ставки НДС. Не останутся без внимания и вопросы селекции для выращивания отечественной продукции», — сказал Хамчиев (цитата по «Парламентской газете»). Кроме того, остается острой и проблема роста тарифов на электроэнергию, при этом расходы на электричество и газ могут составлять до 40% себестоимости продукции цветоводства. По его словам, очевидно, что при таком тормозящем факторе рывок в развитии отрасли и тем более превращение ее в ориентированную на экспорт невозможен. «Так что борьбу за снижение тарифов будем продолжать», — добавил он.



Белан Хамчиев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Безусловно, полное импортозамещение невозможно, но обеспечить долю отечественных цветов на рынке в 70% в ближайшей перспективе вполне реально. На сегодняшний день российские агрономы в течение года выращивают 390 млн роз, 9 млн гербер и 4 млн хризантем.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко ранее говорил «Агроинвестору», что такое количество цветов выращивается на площади 189 га. «Чтобы в рамках импортозамещения отечественная цветочная продукция занимала 60% рынка, необходимо построить еще около 500 га современных теплиц. Но темпы роста очень медленные», — отмечал он. Так, за 2022 год объем выращиваемых в России цветов на срезку увеличился только на 8%: за счет повышения урожайности на существующих комбинатах — на 4% и за счет строительства новых тепличных комплексов — еще на 4%.



По его мнению, дальнейшему развитию отрасли мешают отсутствие льготного кредитования модернизации и реконструкции существующих производств, возмещения затрат на энергоресурсы, методики расчета реальной рыночной стоимости ввозимой цветочной продукции с учетом аукционной цены, а также отечественного селекционного материала и системы профессиональной подготовки агрономов. Однако, по мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, изменить ситуацию в цветоводстве может и рост спроса. «Необязательно нужна монетарная поддержка или административное закрытие границы — это не рыночные механизмы. Корректнее поддерживать уровень потребления внутри страны, поднимая среднедушевые доходы населения и снижая огромную разницу в доходах между разными слоями населения», — ранее отмечала Решетникова.



В марте «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Интерагро» писал, что по итогам девяти месяцев 2023 года рентабельность цветоводческой отрасли составила 40,27% — это максимальный показатель для аналогичного периода за последние шесть лет. Рентабельность по итогам года аналитики оценивали в 22,5%. Суммарная площадь комплексов по выращиванию цветов под срез на начало 2023 года по сравнению с 2017 годом увеличилась почти на 18%, до 200 га. По оценке Национальной ассоциации цветоводов, на которую ссылаются аналитики, у находящихся в составе ассоциации предприятий имеется дополнительно 147 га неиспользуемых площадей. При их вводе цветочное производство может получить новый виток в развитии и увеличиться более чем в два раза. Таким образом, потенциал производства оценивается до 1 млрд цветов в год.



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