Мед возьмут под контроль

В этом году производство меда снизится из-за погодных условий Pixabay

С 1 сентября вступит в силу закон, который вносит изменения в две статьи закона о пчеловодстве. В новой редакции документа продукция пчеловодства будет определяться не только по Общероссийскому классификатору продукции, но и по техническим регламентам и документам по стандартизации. То есть на мед, пыльцу, пергу и другие продукты пчеловодства будут распространяться ГОСТы и техрегламенты. Кроме того, качество и безопасность продукции теперь будут в обязательном порядке оцениваться в соответствии не только с законами России, но и с актами Евразийского экономического союза.



На пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию первый заместитель председателя комитета Сергей Митин отметил, что вступающий в действие федеральный закон будет требовать, чтобы мед, произведенный российскими пчеловодами, соответствовал государственным стандартам по ряду показателей. «Сегодня, к сожалению, этого нет, — подчеркнул он. — Последняя веерная проверка Роскачества показала, что из 16 проверенных марок меда 13 не соответствуют показателям».



Проверка выявила три типа фальсификации, сообщается на сайте организации. Первый — несоответствие нормативам ГОСТа соотношения фруктозы и глюкозы, которое говорит о добавлении в продукцию глюкозно-фруктозного сиропа или о подкормке пчел сахарным сиропом. Второй тип фальсификации — отклонение от норм содержания пролина — аминокислоты, которая является показателем зрелости меда. Если мед отобран незрелым или если он фальсифицирован или перегрет, то содержание пролина будет низким. Третий тип фальсификации — несоответствие нормам по диастазе — показатель выявляет несоответствие меда заявленному наименованию по ботаническому происхождению.



Союзу пчеловодов России (СПР) известны и другие случаи фальсификации, например, когда собранный в одном из южных регионов подсолнечниковый мед, продавался в Москве как башкирский липовый. «Такой продукт не нанесет вреда здоровью покупателей, но потребитель за него заплатит в пять-семь раз больше справедливой цены», — сказал «Агроинвестору» председатель Союза Валерий Капунин.



После вступления в силу закона проверяющие органы будут контролировать соответствие меда требованиям ГОСТа. В том числе, в документе будет четко прописано соотношение глюкозы к фруктозе. «И все варианты с добавлением сиропа в мед, кормлением пчел сахарным сиропом закроются», — заверил Митин на пресс-конференции. Он напомнил, что традиционно наши производители меда всегда держали высочайшую планку по этому продукту.



Капунин отмечает, что в стране много фальсификата меда. «По официальной информации, его доля на прилавках и торговых сетей, и даже на медовых ярмарках составляет 50%. На самом деле, мы считаем, что доля фальсификата еще больше — порядка 70%. И последняя проверка Роскачества, когда специалисты организации просто брали образцы меда в разных торговых сетях, показала, что почти все проверенные образцы — фальсификат», — говорит он. Поставщики такого продукта наносят существенный вред добросовестным производителям, ведь себестоимость фальсифицированного меда крайне низкая, и натуральный качественный продукт не выдерживает никакой конкуренции с фальсификатом. Капунин подчеркивает, что труд пчеловода очень тяжелый, а из-за огромного количества фальсификата становится еще тяжелее.



Недобросовестные производители разбавляют мед сахаросодержащими сиропами, получая медовый продукт, обладающий значительно более низкой себестоимостью, и продают его под видом и по цене натурального меда, подтверждает исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Это, уверен эксперт, негативно отражается на рентабельности бизнеса честных производителей и на кошельке потребителей, которые переплачивают за сахарные сиропы, не обладающие уникальными лечебными и питательными свойствами. «Поправки устранят существующие нормативные пробелы и будут способствовать развитию честной и здоровой конкуренции на медовом рынке», — уверен Востриков.



«Сейчас ряд продукции выпускается по техническим условиям, под этикеткой "мед", что с 1 сентября будет являться нарушением законодательства с возложением соответствующей ответственности на производителей такой продукции. Согласно поправкам в закон о пчеловодстве, продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп недопустимо будет называть медом», — уточняет Востриков. Предлагаемые изменения, дающие определения натуральному меду и искусственному меду, призваны дать исчерпывающую информацию для покупателя и разделить сладкий продукт и натуральный мед, прокомментировал он «Агроинвестору». Это не позволит недобросовестным производителям называть медом разбавленный продукт, зато даст возможность потребителю делать осознанный выбор между продуктом пчеловодства и более доступным по цене искусственным медом, считает Востриков. «Возможно, для кондитерского использования покупатель приобретет сладкий продукт и сэкономит денег на другие покупки», — рассуждает эксперт.



Успешным примером такого разделения можно считать введенное несколько лет назад разграничение молочной полки на натуральное молоко и продукты с заменителями молочного жира, напоминает исполнительный директор Руспродсоюза. При этом и те и другие продукты будут иметь право на существование: закон лишь конкретизирует каждый из них и не позволит ввести потребителей в заблуждение.



«Сегодня покупатель не доверяет современным форматам торговли и 70% меда доходит до него через альтернативные торговые каналы: ярмарки, рынки, через знакомых, развалы вдоль дорог и т. д. , — перечисляет Востриков. — В продуктах питания таких показателей нет ни у одного другого товара. Подорвано доверие покупателей. Регулярное выявление фальсификата, причем даже в крупных торговых сетях, не способствует улучшению ситуации».



Капунин считает, что изменения в закон должны предусматривать более серьезные санкции по отношению к фальсификаторам — сейчас они могут отделаться штрафом в несколько тысяч рублей. «Штрафы должны быть существенно выше — несколько миллионов рублей. А при повторном нарушении хорошо бы приостанавливать деятельность недобросовестных производителей на несколько месяцев», — предлагает глава СПР.



Отношение профессиональных пчеловодов к данному закону критическое, отмечают в Союзе промышленных пчеловодов России (СППР). «Для понимания сути закона необходимо вспомнить историю его принятия, — говорит член Союза, юрист Олег Збанацкий. — В ходе прохождения законопроекта в Госдуме произошло кардинальное изменение концепции законопроекта, принятого в первом чтении. Первая редакция законопроекта, внесенная сенаторами, была концептуально созвучна позиции профессионального сообщества пчеловодов. Для борьбы с фальсификацией меда предлагалось ввести легальное определение понятия “мед”, совпадающее с определением, содержащимся в “ГОСТ 25629-2014. Межгосударственный стандарт. Пчеловодство. Термины и определения”. Однако ко второму чтению формулировка понятия “мед” была изменена, а к третьему, окончательному чтению, вообще исчезла из текста законопроекта».



При этом в заключении Правового управления аппарата Госдумы, отмечалось, что к документам по стандартизации относятся в том числе стандарты организаций и технические условия, порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения которых устанавливается организациями самостоятельно и которые не подлежат обязательной регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации не осуществляет учет не зарегистрированных в таком фонде стандартов и не предоставляет информацию о них государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам и физическим лицам. Также Правовое управление Госдумы отмечало, что технический регламент — это документ, который устанавливает обязательные требования, а не определяет продукцию (статья 2 Федерального закона «О техническом регулировании»). Однако в окончательной редакции документа слова «техническими регламентами и документами по стандартизации» сохранились, и не уточнены. Соответственно, обоснованные замечания Правового управления Госдумы не были учтены.



Термин «мед» должен применяться только к продукту, произведенному пчелами, и использоваться в гражданском обороте для обозначения только этого продукта, считают в СППР. При этом в мед, продаваемый как таковой, не должны добавляться какие-либо иные вещества. С 1 сентября мед на законном основании сможет производиться не только по ГОСТу, но и по техническим условиям (ТУ) и стандартам предприятий (СП), которые принимаются организациями самостоятельно, комментирует председатель СППР Александр Кудашев. «Уже сейчас имеющиеся ТУ и СП допускают наличие в рецептуре ингредиентов не медового происхождения, но которые органолептически нельзя отличить от меда — прежде всего, имеется в виду глюкозно-фруктозный сироп с ароматизаторами, — говорит он. — Можно не сомневаться, что продукт, произведенный по ТУ и СП, может быть безопасным с точки зрения технических регламентов. Но проблема в том, что это будет не тот продукт, который произведен пчелами, и это будет законно». В то же время, в Союзе полагают, что после изменений в законе фальсификата все-таки станет меньше, но лишь потому, что значительная его часть перейдет в разряд легальной продукции.



Капунин прогнозирует, что в этом году меда в России будет меньше, чем в прошлом из-за погодных условий: в одних регионах была засуха в самые медосборные периоды, в других, наоборот, дожди. Кроме того, почти миллион пчелосемей пострадали в этом году из-за пестицидов. Shopper’s пишет, что производители меда в этом году уже подняли цены: так, на ярмарках липовый мед подорожал в среднем с 650 руб./кг в прошлом году до 900-1000 руб./кг, цветочный — с 400—450 руб./кг до 500-550 руб./кг.



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