Гибель пчел от пестицидов фиксируют в ряде регионов

Ситуация с отравлением пчел пестицидами повторяется из года в год Pixabay

Причиной гибели пчелосемейства в Алтайском крае стал инсектицид фипронил, его остатки найдены в ходе лабораторных исследований погибших пчел и образцах растений, сообщила пресс-служба Центра оценки качества зерна. Специалисты испытательной лаборатории исследовали 11 проб подмора пчел и установили, что в телах погибших насекомых содержится фипронил. Этот же препарат был выявлен в пробах зеленой массы злаков, пшеницы, подсолнечника и цветущих сорняков, рапса, взятых на соседних с пасекой полях.



По словам заведующей лаборатории пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анны Брандорф, Алтайский край, как и некоторые другие регионы, действительно страдает от гибели пчел. «Нельзя сказать, что по масштабам гибели от применения пестицидов мы повторили 2019 год, когда от отравлений пчел агрохимикатами пострадало порядка 30 регионов. Тем не менее, в этом году проблема отравлений с весны наблюдается в ряде регионов. Это Воронежская, Липецкая, Тульская области, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, которая одна из первых пострадала в этом году», — рассказала она «Агроинвестору».



Тем не менее, если в масштабах страны процент гибели пчел небольшой, то в масштабах пчеловодческих хозяйств, а порой и целых районов это все равно неприятный прецедент, обращает внимание эксперт. «Сейчас мы разбираем дело по отравлению пчел в Орловской области в 2023 году, там пострадали сразу 36 пчеловодов», — делится Брандорф.



В соответствии с законом о пчеловодстве, аграрии обязаны уведомить пчеловодов о запланированных обработках через средства массовой информации не позднее чем за три дня до момента их проведения. Пчеловоды должны вывезти насекомых за 5-7 км от обрабатываемых полей и вернуть их не раньше, чем через 7-10 дней после окончания работ. Чтобы минимизировать риск отравления, обработки полей должны происходить в вечернее время, после захода солнца. Брандорф напоминает, что об этом сказано в инструкции по использованию пестицидов в разделе экологической безопасности применения пестицидов.



Ситуация с отравлением пчел пестицидами повторяется из года в год и чаще всего такие инциденты происходят из-за того, что пчеловоды и аграрии не могут между собой договориться, обращает внимание Брандорф. «Есть надежда на новое законодательство, но я считаю, что даже если мы введем много законодательных поправок, они все равно не дадут результата, если растениеводы и пасечники не смогут найти общий язык», — считает эксперт. По ее мнению, взаимодействие пчеловодов и сельхозпроизводителей должно контролироваться на муниципальном уровне, и эту работу должен поддерживать федеральный Минсельхоз.



«Дело еще и в том, что не все пчеловоды способны оперативно реагировать на информацию об обработках, — продолжает Брандорф. — Самые оптимальные варианты — это перевозка пчелиных семей или закрывание их в ульях. Но они не всегда приемлема из-за конструкций улья». Эксперт напоминает, что раньше, когда разрабатывалась инструкция по изоляции пчел на время обработки пестицидами, предусматривалась определенная конструкция улья с окнами в стенках, которые зарешечивали.



Брандорф пока затрудняется дать прогноз по объему производства меда в этом году. «Многие регионы пострадали из-за погоды: где-то морозы ударили в период цветения белой акации, также есть вероятность, что будет недобор липового меда, если погода не изменится в ближайшую неделю», — говорит она, добавляя, что все-таки мед будет. — У нас еще половина лета впереди, медосбор продолжается и в Центре, и в более северных регионах».



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