Оптовые цены на мед снизились, хотя затраты продолжают расти Pixabay

Пчеловоды в этом году недополучили почти треть меда по сравнению с прошлым годом, оценивает заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. «Природно-климатические условия сложились так, что в каких-то регионах были дожди, в каких-то, наоборот, — засуха», — поясняет она. И такая ситуация наблюдалась по всей стране. Несмотря на то, что весна была ранней, и некоторые растения зацветали чуть раньше, возвратные холода и затяжные дождливые периоды привели к снижению выделения нектара, что сказывалось не только на производстве продукции, но и на развитии пчелиных семей.



«Разведенческие пасеки в этом году опять пострадали. В южных регионах пчелиные семьи начали развиваться раньше обычного, но из-за возвратных холодов они остановили свое развитие», — рассказала Брандорф «Агроинвестору». В Кировской области в этом году на некоторых пасеках пчеловоды вообще были вынуждены кормить пчел сахаром весь летный период, так как совсем не было медосбора. Кроме того, в регионе медосбор сдвинулся на очень поздние сроки — на 15-20 дней. «Обычно здесь он заканчивается 5-10 августа, а в этом году 15 августа только начался. Хотя с середины августа обычно идет наращивание пчелиных семей в зиму», — говорит эксперт. Похожая ситуация на Дальнем Востоке, в Башкирии. Во время цветения липы там начинались дожди, что создавало неблагоприятные условия для выделения нектара и его сбора пчелами.



«Если говорить про южные регионы, то там обычно хороший медосбор с белой акации, но из-за возвратных холодов и дождей пчеловоды тоже недополучили объемы меда», — знает Брандорф. К слову, низкий медосбор в этом году не только в России, но и в Узбекистане: по данным эксперта, недополучение меда там составило так же 30-40% по итогам этого года.



Несмотря на такие производственные показатели, цены на мед существенно не изменились относительно более урожайного прошлого года, соответственно, и прибыли пчеловоды в этом году недополучили. Кроме того, Брандорф говорит, что в этом году началось развитие инвазионных заболеваний пчел, особенно остро проблема обозначилась начиная с августа в ряде регионов страны — от Юга до Дальнего Востока. «Из-за варрооза (поражение клещом) погибло много пчелосемей после медосбора. Более того, эта проблема может неблагоприятно сказаться на зимовке пчелосемей», — опасается эксперт.



Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов отмечает, что этот год для производителей меда был неплохим, хотя и не рекордным в плане объемов полученной продукции. Основной проблемой пчеловодов в текущем году, по его словам, было резкое падение оптовых цен на мед — более чем на 20% относительно 2022-го. «Речь не о первом весеннем меде, на который обычно цены выше, а о собранном в августе, — уточняет он. — Осенью пчеловоды продают свою продукцию в большом количестве. Но цена на мед в начале осени была настолько низкой, что пасечники в нашем регионе вообще его не сдавали, ожидая ее повышения».



Мирабталыбов отмечает, что в зависимости от вида меда в этот период его продают по цене от 100 руб./кг до 120 руб./кг, но оптовики предлагали за него около 70 руб./кг, что ниже себестоимости производства. «Получается, что производителей вынуждают продавать мед практически по цене сахара», — сравнивает он.



Пчеловод считает, что такие низкие цены на продукцию связаны с введением гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля, под которые в том числе попадает мед. При этом, подчеркивает Мирабталыбов, на лекарства и рамки для ульев цены в прошлом году существенно выросли и остаются на высоком уровне. «Причем этой осенью некоторые препараты, необходимые пчеловодам, исчезли из продажи», — сетует он. Еще один такой год может привести к тому, что люди будут уходить из пчеловодства, допускает Мирабталыбов.



Пчеловод из Тульской области Александр Евтеев не продает мед через оптовиков, поэтому на цену продажи, особенно раннего меда, не жалуется. «Наоборот, в связи с тем, что раннего меда в нашем регионе было меньше, чем годом ранее из-за затянувшихся холодов весной, мы смогли его реализовать по более высокой цене», — делится он. Правда, добавляет пчеловод, в этом году погода в Тульской области достаточно нетипичная для региона. Из-за холодной весны сбор меда был в два раза меньше, чем годом ранее. А вот осень, наоборот, выдалась слишком теплой. «Обычно в сентябре пчелы уже готовятся к зиме, а сейчас в конце октября температура воздуха у нас была +15 градусов, и они все еще летали. Как это отразится на их состоянии в следующем году — будем смотреть», — добавляет Евтеев.



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