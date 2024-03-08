Цены на тюльпаны в рознице выросли на 20%

Посадочный материал для выращивания тюльпанов преимущественно импортный А. Гордеев

По данным компании «Технологии Роста», цены на тюльпаны в этом году в рознице в среднем на 20% выше, чем в прошлом. Эксперт по цветам, член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко рассказал «Агроинвестору», что в этом году цен на все цветы в рознице выросли в пределах 15-20% по сравнению с 2023-м. Причины — повышение стоимости импорта из-за усложнения логистики и платежей, а также подорожание отечественных цветов из-за увеличения расходов на производство.



Ситуация на российском рынке цветов в этом году мало изменилась по сравнению с предыдущим, оценивает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Внутреннее производство цветов на срез у нас фактически находится на одном уровне уже третий год — новых, значимых по масштабам теплиц, где их выращивают, за это время не появилось. «Сегмент находится в стагнации, потому что для цветоводов никаких существенных преференций и поддержки со стороны государства так и не появилось», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



Доля импорта в сегменте цветов на срез на нашем рынке остается весьма высокой. Единственным сегментом, который в цветоводстве развивается уже пятый год — это выращивание тюльпанов на срез к 8 марта. «Теплицы для тюльпанов по конструкции гораздо проще, чем, допустим, розарии, да и выращивать тюльпаны проще, чем розы», — поясняет Решетникова. Поэтому в данный сегмент проще войти малым предприятиям и фермерам.



При этом глава «Технологий Роста» обращает внимание, что посадочный материал для выращивания тюльпанов преимущественно импортный и зависимость от него очень большая. В основном используются голландские луковицы, которые намного более эффективны с точки зрения товарного производства, чем российские: они дают стабильное качество цветка, меньше брака, дружные всходы, плотный стебель, который не будет гнуться под тяжестью бутона.



«Что касается других цветов на срез, наиболее популярных в России на 8 Марта, то здесь нужно отметить мимозу, которая в основном поставляется в Россию из стран Закавказья, где выращивается в открытом грунте», — продолжает Решетникова. В России ее производством в значимых масштабах никто не занимается, хотя в целом, считает эксперт, его можно было бы организовать на Северном Кавказе, в отдельных регионах с климатом, близким к государствам Закавказья. Еще одни популярные цветы для ранней весны — нарциссы. Они частично импортируются, частично выращивается у нас, но опять же, из зарубежного посадочного материала, рассказывает Решетникова.



Хотя в прошлом году посадочный материал для производства цветов попал под санкции, цветоводы нашли варианты обхода запретов на ввоз, в том числе путем поставок через дружественные страны. Правда, новый формат логистики увеличил затраты производителей и, соответственно, итоговую цену на цветы. У Решетниковой есть опасения, что в ближайшем будущем из-за более жесткого контроля за импортом в Россию получать посадочный материал через дружественные государства станет сложнее, однако это мы заметим только через год.



Что касается сегмента роз, то здесь, по ее мнению, очень стабильная ситуация. Основная их часть ввозится из-за рубежа, в первую очередь, из Эквадора — с импортом оттуда после введения санкций проблем не возникало, и объемы поставок не изменились. «Это цветы с длинными, плотными стеблями, плотными большими бутонами, которые выращиваются в Эквадоре в открытом грунте», — рассказывает Решетникова. Короткие розы к нам завозятся из Кении.



«Конечно, на нашем рынке есть и розы российского производства, но, по данным ФТС, за первые два месяца текущего года в нашу страну было поставлено 5,3 тыс. т роз — этот объем сопоставим с прошлогодним», — отмечает глава «Технологий Роста». Всего же в нашу страну за январь-февраль было ввезено, по данным эксперта, 12,5 тыс. т срезанных цветов. «На все праздники розы — самый популярный цветок в России. Только к 8 Марта кроме них покупают тюльпаны, мимозу, нарциссы», — говорит Решетникова.



Если говорить о предпочтениях потребителей, то розы к любому празднику, как и прежде, остаются в приоритете, подтверждает Александр Литвиненко. «В последнее время на рынке появилось много интересных сортов кустовой розы, которые пользуются хорошим спросом. Тюльпан, из-за относительно меньшей стоимости одного цветка, все более увеличивается в объеме продаж. Также популярны кустовые хризантемы. Также есть тенденция покупок составных букетов из разных цветов вместо монобукетов», — добавляет он.



Объем российского производства роз удовлетворяет лишь 25% потребностей рынка к 8 Марта, тюльпанов — 45%, приводит данные Литвиненко. Поэтому без импортных поставок не обойтись. «Есть сложности с импортом на границах, с поиском альтернативных путей доставки, — знает он. — Сложности связаны с задержками транспорта на границе: раньше у цветов был приоритет в прохождении таможенного контроля со стороны сопредельных стран, сейчас машины стоят на границе три-четыре дня. Более строгим стал контроль за цветами со стороны фитосанитарных служб, что также увеличивает сроки доставки». По данным «Теплиц России», поставки цветов в нашу страну продолжаются из Нидерландов, Кении, Эквадора, Колумбии — традиционных поставщиков цветочной продукции. Появляются на рынке, пока в небольшом количестве, цветы из Китая, Казахстана, Армении.



Импортная цветочная продукция на сумму $2,8 млн поступила в магазины Центрального федерального округа в феврале. Сотрудники Центрального таможенного управления оформили 313 т свежесрезанных цветов, сообщила пресс-служба управления. Конец февраля традиционно является пиковым периодом ввоза цветов перед 8 Марта. В этом году февральские поставки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составили 8,1 млн цветов. Ассортимент импортных цветов разнообразный. Самыми популярными ежегодно становятся розы, они составили пятую часть цветочного импорта с начала года. Крупными партиями ввозятся хризантемы, гвоздики, лилии, тюльпаны, орхидеи, ранункулы. Основные поставщики цветов — Нидерланды, Колумбия и Эквадор.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

