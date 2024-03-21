Минсельхоз поддержал предложение о повышении импортных пошлин на цветы

Цветы из недружественных государств ввозятся по ставке пошлины 3-5% Pixabay

Минсельхоз поддерживает идею о повышении импортных пошлин на цветы. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет «Интерфакс». Предложение было высказано одним из депутатов, который отметил, что цветы из недружественных государств ввозятся в Россию при низкой пошлине от 3% до 5%, что приводит к тому, что доля такой продукции на рынке превышает 80%.



Правительство ранее предпринимало шаги по поддержке продавцов цветов, предоставляя им льготные кредиты. По результатам обсуждения парламентарии и глава Минсельхоза согласились создать рабочую группу для решения данного вопроса. По мнению законодателей, первоочередной задачей является увеличение доли отечественных цветов на рынке до 50%.



В феврале заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Алексей Ситников в интервью «Дума ТВ» говорил, что в России ведется работа над государственной программой поддержки отечественных цветоводов. Определяются приоритеты, задачи и план действий, после чего взаимодействие по этой программе будет осуществляться с соответствующими министерствами.



Тогда в Госдуме обсуждались проблемы, связанные с цветочной отраслью. Представители этой индустрии отмечают необходимость разработки государственной программы поддержки, направленной на уменьшение зависимости от импорта. «Это еще одно направление развития нашей экономики, создание высокотехнологичных рабочих мест с высокой производительностью», — отмечал Ситников.



По его словам, в России есть небольшой прирост площадей, где выращиваются цветы, однако доля импортных срезанных цветов по-прежнему составляет 85%, что означает значительные возможности для замещения импорта. Три года назад в рамках государственной программы поддержки сельского хозяйства была внесена возможность получения льготных инвестиционных кредитов для стимулирования строительства цветочных теплиц по ставке, не превышающей 5%. Однако, как отмечал депутат, почти никто из потенциальных инвесторов не воспользовался этой возможностью.



По словам Ситникова, основная причина в том, что ранее сроки льготных инвестиционных кредитов были ограничены восьмью годами, что не позволяло эффективно окупить вложения. Теперь же предлагается продлить срок таких кредитов до 12 лет. Другая проблема, по словам депутата, связана с устаревшими теплицами, на которые нельзя привлечь инвестиционные кредиты. Он пояснял, что для строительства 1 га теплиц для выращивания цветов требуется около 350 млн руб., кроме того в России пока нет отечественного селекционного материала, а импорт зарубежного ограничен.



В начале марта Forbes писал, что цены на цветы значительно выросли уже в феврале. С 1 по 19 февраля средний чек на букет составил 2632 руб. — это на 18% больше, чем в прошлом году. Представители цветочного бизнеса отмечали увеличение спроса на свежие цветы в этом году. Например, на День Влюбленных было продано на 35% больше букетов, чем годом ранее, лидером продаж стали розы. При этом российские производители бордовых роз успели срезать почти все цветы к 14 февраля, и к 8 марта новые бутоны так и не появились, что привело к дефициту.



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