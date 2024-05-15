В Госдуме предложили уменьшить налоги для цветоводов

Доля импортных цветов превышает 80% Pixabay

Для развития цветоводства в России необходима государственная поддержка, включая льготное налогообложение данной отрасли, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от КПРФ Сергей Гаврилов, слова которого приводит ТАСС. Обсуждая планы Минсельхоза ограничить импорт цветов из недружественных стран, он отметил важность регулирования сектора для успешной реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».



Гаврилов обратил внимание на проблему теневой стороны цветочного бизнеса, где развита практика предзаказа цветов без должных гарантий. Он выразил обеспокоенность отсутствием доступных цветочных магазинов и интернет-магазинов с приемлемыми ценами, отмечая значительные колебания в ценах на букеты от нескольких тысяч до очень высоких сумм. Гаврилов также высказал недовольство доминированием монополистов, закупающих цветы за рубежом, и призвал новое правительство создать условия для конкуренции в данной сфере.



Депутат отметил, что тюльпаны способны самостоятельно размножаться каждый год, поскольку это луковичное растение, что приводит к геометрическому увеличению их популяции. «В результате импортируется лишь первоначальный посадочный материал. Возможно проведение селекционной работы и размножение цветов непосредственно на территории России. Существуют и другие виды цветов, способные к самовозобновлению, и они успешно процветают, если им не мешают», — цитирует его ТАСС.



По мнению Гаврилова, цветочный бизнес может быть очень прибыльным как для предпринимателей, так и для государства, но требует отдельной государственной поддержки. Он напомнил, что пять лет назад в России была установлена ставка НДС 10% для сельхозпредприятий закрытого грунта, в то время как в цветочной отрасли НДС составляет 20%. Гаврилов также отметил, что три года назад правительство предоставило льготные восьмилетние кредиты для сельхозпредприятий, однако ни одно цветочное предприятие не воспользовалось этим предложением из-за отсутствия возврата инвестиций. За последние годы темпы создания цветочных комплексов практически равны нулю, подчеркнул Гаврилов. По его оценке, для достижения хотя бы частичной замены импорта необходимо построить в 40 раз больше комплексов, в противном случае, цены на букеты могут значительно возрасти.



Накануне утвержденная Госдумой на должность министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран. Пошлина на импорт цветов составляет 5%, но не менее 0,3 евро/кг. В марте один из депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил создать рабочую группу для разработки мер поддержки отечественных цветоводов путем ограничения ввоза цветов, так как доля импортных цветов на российском рынке составляет 82%.



В феврале в эфире канала «Дума ТВ» заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников рассказывал о работе над государственной программой поддержки отечественных цветоводов в России. В рамках этой программы определены приоритеты, задачи и план действий, и планируется сотрудничество с соответствующими министерствами. Представители цветочной индустрии отмечают важность разработки государственной программы, направленной на сокращение зависимости от импорта.



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