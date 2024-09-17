Потребление мяса растет

Мясной отрасли нужны инвестиции для адаптации к новым потребительским предпочтениям А. Гордеев

Потребление мяса в России растет, однако основная причина — не теплая летняя погода, которая, казалось бы, должна продлить выезды на природу с шашлыком, а увеличение доходов населения. Об этом «Агроинвестору» рассказал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Погода летом — в начале осени в этом году как будто бы действительно хорошая, но хорошая она далеко не везде. А шашлыки хороши тогда, когда погода и температура умеренная. Например, если на улице + 15 градусов и дожди, людям не до шашлыков, если + 35-40 — тоже. В обоих случаях не хочется находиться на улице и жарить мясо», — обращает внимание эксперт. Поэтому, считает он, нельзя сказать, что этот год сверхудачный именно для шашлычного сезона — во многих регионах страны была экстремальная жара, а в такой период люди воздерживаются от того, чтобы постоянно быть на солнце, тем более — потреблять много калорийной жирной пищи.



«Сейчас людей, которые стали получать более высокие зарплаты, сотни тысяч, если не миллионы. Доля людей с доходами ниже прожиточного минимума опустилась до 8,5%. У кого доходы выросли на десятки процентов и даже кратно? Это и участники СВО, и работники очень многих промышленных предприятий, водители грузового автотранспорта и другие. Зарплаты дальнобойщиков в среднем увеличились на 70-80% за год — а это взрослые мужчины, которым нужен белок, но если раньше денег им на этот белок не особо хватало, то сегодня их заработки позволяют полноценно питаться», — отмечает Юшин.



В Ассоциации отмечают не только увеличение потребления мяса, но и изменения в структуре мясной корзины. «Люди, которые раньше вообще недополучали животный белок, сегодня стали покупать мясо чаще. Те, кто раньше покупал только бройлера, начали есть и свинину, те, кто ел свинину, внутри этой товарной группы стали покупать более ценные ее части — корейку, грудинку», — поясняет Юшин. Часть же потребителей увеличила потребление говядины, спрос на которую в течение многих лет снижался, и хотя увеличивалось потребление мяса в целом, не росло потребление мяса крупного рогатого скота. «В этом году мы видим рост потребления говядины», — добавляет Юшин.



В целом, в НМА отмечают очень высокие темпы прироста производства мяса. В сельхозорганизациях за первые восемь месяцев 2024-го он составил 4,2%, в том числе на 2% по мясу птицы, более чем на 8% по говядине, на 6,1% по свинине. Динамика по большей части соответствует увеличению спроса. «Проблемы со спросом мы наблюдаем только в сегменте мяса птицы, — добавляет Юшин. — Оно всегда считалось наиболее доступным. Сейчас разница в цене между отдельными частями свинины и бройлера заметно сократилась. И спрос на мясо птицы сегодня недостаточен, чтобы поддерживать рентабельность его производства».



К тому же на 40% увеличился импорт мяса кур из дальнего зарубежья, а экспорт не идет такими темпами, как хотелось бы. «Китай — основной покупатель нашей продукции птицеводства, прежде всего субпродуктов, сегодня имеет очень низкие цены», — рассказывает эксперт. И это также оказывает существенное влияние на доходы производителей. Сегодня оптовые цены на тушки кур у крупнейших поставщиков снизились до 140 руб./кг, что, безусловно, не покрывает никаких затрат, особенно на фоне их роста, который в этом году уже составил 12-18%. «Это очень тревожная ситуация. И без того высокие кредитные ставки не позволяют нам закладывать новые мощности, а текущая ценовая ситуация на рынке мяса фактически ставит под вопрос возможность столь необходимой модернизации сотен бройлерных площадок, многие из которых были построены лет 20 назад», — подчеркивает глава НМА.



Что касается свинины, то в отрасли наблюдается инерционный рост, продолжает эксперт. Вводятся в строй или выходят на полную мощность последние предприятия, под строительство которых брались льготные кредиты. Рентабельность у свиноводов тоже снижается. «Если мы возьмем цены на разные отруба, то некоторые сильно подорожали, например грудинка, но большинство отрубов у производителя сейчас стоят дешевле, чем год назад. При том, что зарплаты у сотрудников предприятий отрасли в 2023 году выросли в среднем от 15% до 25%, и в этом году уже повышались дважды, а некоторые компании вынуждены были поднимать зарплаты и трижды, чтобы обеспечить необходимое количество рабочих рук на своих предприятиях», — подчеркивает Юшин. По данным НМА, сохраняется напряженная ситуация с рабочей силой на предприятиях по убою, разделке и переработке.



Для потребителя ситуация благоприятная, что подтверждается ростом потребления мяса. «Все больше людей не хотят заниматься разделкой дома и покупают филе, отдельные части, бескостное мясо, если косточка не нужна для готовки каких-то блюд, а не тушки кур для разделки или купные куски свинины или говядины», — говорит Юшин.



Он обращает внимание, что отрасли нужны финансовые вложения, причем существенные, для адаптации уже к новым потребительским предпочтениям, в числе которых — рост доли продукции, максимально готовой для финишной кулинарной обработки дома, а также готовые блюда. «Такие изменения требуют закупок нового оборудования, а оно сильно подорожало. Цены выросли и на коммунальные услуги, корма, логистику. Удорожание последней “бьет”, прежде всего, по наиболее дешевым продуктам нашей отрасли, в себестоимости которых транспортные расходы велики», — добавляет Юшин.



Прирост производства, безусловно, радует, добавляет эксперт. «Но при этом мы не должны забывать о необходимости анализа финансовой составляющей этого производства, чтобы заранее формулировать те вызовы, с которыми отрасль неизбежно столкнется в следующем и тем более, в последующие годы. Мы знаем, к чему привели низкие цены на мясо в СССР — к тотальному дефициту, а в ранние годы становления рыночных отношений отсутствие рентабельности производства — к молниеносной деградации отрасли, потерям сотен предприятий и десятков миллионов голов скота. Не хотелось бы это повторить», — заключает он.



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