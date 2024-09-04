ФГИС «Семеноводство» сделает рынок прозрачным

Работа в системе стала обязательной с 1 сентября А. Орлов

ФГИС «Семеноводство» сделает рынок семян прозрачным. Такое мнение озвучил председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач на пресс-конференции по итогам прошедшего Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024». С 1 сентября информация о производстве и обращении семян сельскохозяйственных растений должна вноситься в систему в обязательном порядке.



«Национальный семенной альянс оценивает ФГИС “Семеноводство” как очень положительный инструмент, — подчеркнул Лобач. — И мы очень активно работали с разработчиками по ее совершенствованию». Среди минусов системы он назвал то, что на сегодняшний день не всегда получается автоматически подтягивать информацию из других государственных информационных систем, в частности, по сельхозземле и зерну.



Тем не менее, эта система нужна, уверен Лобач. «Если еще в марте большинство участников рынка было против введения ФГИС “Семеноводство”, то после обсуждения всех вопросов на разных уровнях более 90% членов HCA говорят о том, что от нее будет значительный положительный эффект», — поделился он. Этот эффект, уверен глава Альянса, будет значительно выше, чем те затраты, которые участники рынка понесут на содержание отдельного специалиста по обслуживанию системы. «Некоторые члены нашей организации говорят, что готовы нанять и двух сотрудников для обслуживания ФГИС “Семеноводство” лишь бы убрать с рынка фальсификат», — подчеркнул Лобач. По данным объединения, доля фальсификата на рынке семян сегодня составляет 15%. Для сравнения, к 2022 году показатель был на уровне 8%.



Лобач пообещал, что HCA будет «держать руку на пульсе», и в случае возникновения каких-то общих отраслевых проблем своевременно использует «ручное подруливание» - соответствующие договоренности с оператором системы у Альянса есть. Лобач напомнил, что, когда вводили ФГИС «Зерно», в течение полугода большинство вопросов, которые возникали у пользователей системы, были решены.



Федеральная государственная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений создана Минсельхозом для реализации полномочий в области семеноводства сельскохозяйственных растений, обеспечения прослеживаемости оборота семян, учета при их производстве, хранении, транспортировке, реализации, включая оказание услуг в области семеноводства, при осуществлении сделок с семенами, а также для анализа, обработки представленных в эту систему сведений и информации, а также контроля за достоверностью таких сведений и информации.



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