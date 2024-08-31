Аграрии оценивают подорожание озимого сева минимум на 15%

Погода может внести коррективы в проведение посевной Pixabay

Регионы постепенно начинают сев озимых под урожай 2025 года. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители не отмечают дефицита необходимых для работы средств производства, хотя ожидают увеличения стоимости озимого сева минимум на 15%.



Агрохолдинг «Степь» ежегодно начинает подготовку к севу озимых культур заблаговременно. На 29 августа компания была обеспечена всем необходимым для успешного проведения посевных работ. «В ростовском кластере агрохолдинга озимый сев начнется в первых числах сентября, ближе к середине сентября к севу приступят в Ставропольском и Краснодарском краях», — рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. Плановые площади посевов в компании останутся на уровне прошлого года, сокращения объемов не планируется.



Топ-менеджер уточняет, что все необходимые средства производства для посевной кампании «Степь» закупает заблаговременно — вне периода повышенного спроса и увеличения цен. «При этом можно отметить рост цен на ряд основных позиций. Семена озимой пшеницы подорожали примерно на 30%, удобрения — на 15-25% в зависимости от номенклатуры, ГСМ выросли в цене на 15%, отечественная сельхозтехника — на 7%, запасные части — на 10%», — перечисляет Недужко.



Предприятия группы хозяйств «АгроГард» планируют посеять около 58 тыс. га озимых зерновых, что на 3 тыс. га меньше показателя прошлого года, так как часть земли перераспределена под яровые культуры. Кроме того, предприятия Кубанского филиала в этом году запланировали посеять озимый рапс, пока на небольшой площади. К севу группа хозяйств полностью готова и обеспечена всем необходимым. Некоторые из управляемых холдингом предприятий уже начали сеять озимые. «Оптимальные сроки для предприятий ЦФО — 25 августа, для хозяйств Кубанского филиала — 25 сентября, — уточняет гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Наша основная цель — завершить сев озимых в рекомендуемые сроки. Однако погода может внести свои коррективы».



По прогнозам руководителя, озимый сев под урожай 2025-го подорожает, и это уже тренд последних лет. «Затраты на семена в пересчете на гектар за последние два года выросли не менее чем на 20%, на СЗР — на 15%, удобрения подорожали на 10%», — приводит данные он.



«Озимый сев мы традиционно начинаем 1 октября, и этот год для нас не станет исключением», — делится председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. Он добавляет, что подготовка к озимому севу идет нормальными темпами, площади под озимыми останутся на уровне прошлого года. Последние несколько лет удорожание озимого сева в компании составляет 15-20%, и в этом году, полагает Неженец, показатель будет находиться на таком же уровне.



Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявил о начале озимого сева под урожай 2025 года 21 августа. К тому моменту кампания стартовала на предприятиях группы в Калужской области. В ходе осенней посевной «ЭкоНива» планирует засеять 68,2 тыс. га. Основная часть площадей отведена под озимую пшеницу — около 52 тыс. га, порядка 6,6 тыс. га займут посевы озимой ржи, также группа намерена выращивать озимые рапс (2,5 тыс. га) и тритикале (3,5 тыс. га). Хозяйства группы обеспечены необходимым объемом семян и удобрений.



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