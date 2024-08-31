Аграрии оценивают подорожание озимого сева минимум на 15%

Регионы постепенно начинают сев озимых под урожай 2025 года. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители не отмечают дефицита необходимых для работы средств производства, хотя ожидают увеличения стоимости озимого сева минимум на 15%.
Агрохолдинг «Степь» ежегодно начинает подготовку к севу озимых культур заблаговременно. На 29 августа компания была обеспечена всем необходимым для успешного проведения посевных работ. «В ростовском кластере агрохолдинга озимый сев начнется в первых числах сентября, ближе к середине сентября к севу приступят в Ставропольском и Краснодарском краях», — рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. Плановые площади посевов в компании останутся на уровне прошлого года, сокращения объемов не планируется.
Топ-менеджер уточняет, что все необходимые средства производства для посевной кампании «Степь» закупает заблаговременно — вне периода повышенного спроса и увеличения цен. «При этом можно отметить рост цен на ряд основных позиций. Семена озимой пшеницы подорожали примерно на 30%, удобрения — на 15-25% в зависимости от номенклатуры, ГСМ выросли в цене на 15%, отечественная сельхозтехника — на 7%, запасные части — на 10%», — перечисляет Недужко.
Предприятия группы хозяйств «АгроГард» планируют посеять около 58 тыс. га озимых зерновых, что на 3 тыс. га меньше показателя прошлого года, так как часть земли перераспределена под яровые культуры. Кроме того, предприятия Кубанского филиала в этом году запланировали посеять озимый рапс, пока на небольшой площади. К севу группа хозяйств полностью готова и обеспечена всем необходимым. Некоторые из управляемых холдингом предприятий уже начали сеять озимые. «Оптимальные сроки для предприятий ЦФО — 25 августа, для хозяйств Кубанского филиала — 25 сентября, — уточняет гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Наша основная цель — завершить сев озимых в рекомендуемые сроки. Однако погода может внести свои коррективы».
По прогнозам руководителя, озимый сев под урожай 2025-го подорожает, и это уже тренд последних лет. «Затраты на семена в пересчете на гектар за последние два года выросли не менее чем на 20%, на СЗР — на 15%, удобрения подорожали на 10%», — приводит данные он.
«Озимый сев мы традиционно начинаем 1 октября, и этот год для нас не станет исключением», — делится председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. Он добавляет, что подготовка к озимому севу идет нормальными темпами, площади под озимыми останутся на уровне прошлого года. Последние несколько лет удорожание озимого сева в компании составляет 15-20%, и в этом году, полагает Неженец, показатель будет находиться на таком же уровне.
Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявил о начале озимого сева под урожай 2025 года 21 августа. К тому моменту кампания стартовала на предприятиях группы в Калужской области. В ходе осенней посевной «ЭкоНива» планирует засеять 68,2 тыс. га. Основная часть площадей отведена под озимую пшеницу — около 52 тыс. га, порядка 6,6 тыс. га займут посевы озимой ржи, также группа намерена выращивать озимые рапс (2,5 тыс. га) и тритикале (3,5 тыс. га). Хозяйства группы обеспечены необходимым объемом семян и удобрений.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!