Открытие селекционно-семеноводческого центра — это первый шаг к созданию в Адыгее семеноводческого кластера Ruseed

Компания Ruseed открыла первую очередь селекционно-семеноводческого центра в Адыгее, где будут производить семена подсолнечника. На первом этапе объем выпуска составит до 5 тыс. т семян в год, при выходе на полную мощность — до 10 тыс. т, что составляет 25% от всего высеваемого объема подсолнечника в стране. На первом этапе запущен комплекс приемки семян с поля и первичной очистки, фотосепаратор и протравочный узел. До конца года будет введено в эксплуатацию остальное оборудование, которое позволит центру выйти на полную мощность.



В следующем году компания планирует открыть фитотронный комплекс с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза: до трех-шести лет.



Открытие селекционно-семеноводческого центра — это первый шаг к созданию в Адыгее семеноводческого кластера, отметил управляющий партнер Ruseed Марк Гехт. «Мы продолжим запускать здесь инфраструктуру, которая необходима для реализации научных проектов в сфере селекции и создания качественного отечественного продукта. В следующем году откроем агробиотехнопарк, где ученые смогут работать над новыми сортами и гибридами и тут же внедрять их в производство, — приводятся его слова в сообщении компании. — Здесь будут реализовываться проекты в рамках ФНТП развития сельского хозяйства. Это наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Уверен, это поможет достичь целевого показателя в 75% самообеспеченности семенами подсолнечника раньше 2030 года».



Вопрос обеспечения аграриев республики и страны в целом качественными семенами отечественного производства сегодня стоит очень остро, новое предприятие позволит серьезно продвинуться по пути импортозамещения, подчеркнул на открытии центра глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, заверив, что регион продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку.



О том, что Ruseed планирует открыть в Адыгее селекционно-семеноводческий центр, основанный на фитотронном комплексе, «Агроинвестор» писал в сентябре прошлого года. Процесс выведения новых сортов и гибридов очень длительный, в открытом грунте он занимает от шести до 12 лет при условии прохождения одного этапа первичного семеноводства в год. Комплекс позволит проходить два-три этапа первичного семеноводства в год и таким образом сократить период получения новых сортов и гибридов.



В июне на «Всероссийском дне поля — 2024» Марк Гехт объявил, что Ruseed создает в Адыгее инновационный агробиотехнопарк «Гиагинский» для разработки и внедрения передовых технологий в области селекции. Тогда он говорил, что его запуск запланирован на 2025 год, инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Основой агробиотехнопарка станут производственный и фитотронный комплексы, климатические камеры для роста растений, генетическая лаборатория и выставочные площади. Также проект предполагает создание опытных участков и всей необходимой инфраструктуры для проведения исследований и реализации научных проектов. Участниками и резидентами агробиотехнопарка смогут стать научные коллективы, селекционеры и семеноводы, а также компании, которые специализируются на разработке, тестировании и внедрении передовых технологий в области биологических, технических и сельскохозяйственных наук. Планируется привлечь не менее 20 резидентов и организовать работу не менее 30 научных команд.



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