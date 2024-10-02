В этом году потребление тепличный овощей составит в среднем 11,6 кг на человека Pixabay

По мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, импортозависимость — основной риск для производителей овощей, и самым критическим фактором остается глобальная зависимость от ввоза семян. Так, 90-95% семян для современных теплиц четвертого-пятого поколений с досвечиванием — зарубежная селекция. Теплицы с естественным освещением более лояльны к отечественному семенному материалу, но и в открытом грунте импортная селекция используется довольно часто. «Сегодня для защищенного грунта — для коммерческого сектора — фактически работает только одна (российская) селекционная компания — “Гавриш”. Все остальные <...> по овощам нацелены на личные хозяйства и небольших фермеров, овощеводство в открытом грунте», — рассказала Решетникова в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Также эксперт отметила импортозависимость по части оборудования, запчастей, СЗР и др., но при этом добавила, что за последние годы произошел прорыв в области российского производства удобрений, заменителей грунта и упаковки.



Возможно, допускает Решетникова, как раз за счет использования зарубежной селекции в России и повышается эффективность и объемы производства овощей защищенного грунта. Так, товарное овощеводство в защищенном грунте стало лидером российского АПК как по скорости прироста валового сбора, так и по технологической оснащенности, и главными драйверами этой подотрасли являются крупные и средние компании — современные промышленные теплицы. По оценкам «Технологий Роста», на их долю приходится 87% всего валового сбора овощей и зелени в защищенном грунте (более 1,4 млн т в 2023 году). При этом за период с 2012 по 2024 годы площадь эксплуатируемых теплиц увеличилась на 60%, а валовой сбор — почти втрое. Таким образом, российские производители овощей в защищенном грунте перешли экстенсивную стадию развития, и сейчас ставка идет на повышение интенсивности, урожайности, оптимизации производственных процессов.



Эти процессы повлияли на потребление овощей тепличной группы: в этом году оно составит в среднем 11,6 кг на человека в год, тогда как в 2012-м было 4,2 кг. Показатель этого года — 75% от рекомендуемой нормы, и, по мнению Решетниковой, он будет расти и дальше. При этом, несмотря на конкуренцию из-за активного расширения производства, отпускные цены на томаты и огурцы в этом году будут выше примерно в 1,5 раза и на 35% соответственно, чем в 2022 году. Решетникова считает, что потенциал роста еще не исчерпан, хотя продиктован он в том числе повышением себестоимости.



В России растет производство всех видов овощей — не только защищенного грунта. Так, их валовой сбор (кроме картофеля) во всех хозяйствах уже достиг предела и за последние годы почти не меняется: за прошедшие 20 лет он составлял 12,5-14 млн т в год. И если до 2020-го повышательный тренд был заметен, то в последние пять лет объемы сбора больше определяются погодными условиями или ценовым фактором, в результате заметного роста нет, и в обозримом будущем эта тенденция вряд ли изменится. По словам Решетниковой, в этом году совокупный урожай овощей (кроме картофеля) будет на уровне около 13-14 млн т, но при этом его структура меняется: быстро снижается доля хозяйств населения — 6 млн т в 2024-м против 8 млн т в 2013 году, при этом увеличивается доля коммерческого сектора — с 4,5 млн т до 7,4 млн т соответственно.



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