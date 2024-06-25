В 2024 году в России планируется запустить более 100 гектаров круглогодичных теплиц

Строительство современных круглогодичных тепличных комплексов оценивается в среднем в 250 млн рублей за гектар А. Гордеев

В 2024 году в России планируется запустить около 108 га круглогодичных тепличных комплексов, что будет способствовать увеличению производства овощей в закрытом грунте не менее чем на 20 тыс. т, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза. В последние два года отмечалось снижение строительства современных тепличных комплексов. Так, в 2022 году, согласно данным Минсельхоза, было построено 90 га круглогодичных теплиц, а в 2023-м — всего 60 га. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом в 2024-м составит 80%, а по сравнению с позапрошлым годом — 20%.



Представитель Минсельхоза отметил, что пик ввода новых тепличных предприятий в России пришелся на период с 2015 по 2021 год. В лучшие годы 2010-х в России ежегодно запускалось от 270 га до 300 га теплиц. Представитель агроведомства признал, что в условиях насыщения рынка отечественной продукцией защищенного грунта темпы ввода новых объектов снижаются по сравнению с пиковыми значениями, но рост производства останется стабильным благодаря как вводу новых теплиц, так и модернизации существующих в среднесрочной перспективе. Строительство современных круглогодичных тепличных комплексов оценивается в среднем в 250 млн руб. за гектар, рассказал источник издания. Таким образом, общие инвестиции в создание 108 га тепличных комплексов в этом году составят около 27 млрд руб.



По данным Плодоовощного союза, в 2018 году в России было 2,45 тыс. га тепличных комплексов, из которых 1,35 тыс. га были устаревшими, а 1,1 тыс. га — современными. Однако благодаря интенсивному строительству новых теплиц 4-го и 5-го поколений, ситуация кардинально изменилась. С 2018 по 2022 год было построено 1,07 тыс. га современных комплексов. Развитие тепличной отрасли сейчас активно идет в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В то же время в европейской части страны строительство тепличных комбинатов практически не ведется, за исключением завершения некоторых проектов. Это связано с насыщенностью рынка в этих регионах.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что строительство современных промышленных теплиц — не быстрый процесс. С момента закладки фундамента, с учетом того, что у компании полностью открыта кредитная линия, срок строительства составляет 10-12 месяцев. «Но очень часто от момента закладки фундамента до начала возведения конструкций и оснащения проходит гораздо больше времени. Поэтому здесь очень сложно четко сказать, когда будут введены в действие эти теплицы», — рассуждает эксперт.



В качестве примера она привела проект по возведению тепличного комплекса «Саянский» в Иркутске. Компания пытается получить кредит и открыть кредитные линии еще с 2018—2019 годов. «При этом сам инвестор уже вложил много своих денег, но дальше строить не может, потому что банк не может утвердить ему кредитную линию. Аналогичная ситуация в Магадане, где строится тепличный комплекс «Солнечный». Они уже вложили деньги и поставили фундамент, но дальше дело не идет, потому что не открыто финансирование», — рассказала Решетникова.



Поэтому, по ее словам, теоретически в планах могут стоять любые площади к возведению, но сколько реально будет введено в действие, покажут только итоги года. К тому же, в прошлом году было заявлено, что в эксплуатацию будет введено порядка 200 га, в итоге оказалось только 60 га, напомнила эксперт. «И это не вина самих инвесторов. Сейчас строительством теплиц и вообще входом в тепличный бизнес занимаются профессионалы. При этом 7-10 лет назад в этом бизнесе себя могли попробовать многие, благодаря поддержке государства и капексам. Сейчас капекс можно получить только в отдельных районах, субъектах Дальнего Востока и Крайнего Севера», — заключила Решетникова.



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