РСХБ оценивает инвестпотенциал агросектора Дальнего Востока в 112 млрд рублей

Категории «фреш» и «ультрафреш» требовательны не только к хранению, но и к логистике Е. Разумный

Инвестиционный потенциал производства продукции категории «фреш» (овощи, молочная продукция, охлажденное мясо) для внутреннего потребления на Дальнем Востоке составляет около 112 млрд руб., сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) начальник управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Жиляков, пишет ТАСС. Проекты примерно на 50 млрд руб. находятся в стадии реализации. «Это то, что в ближайшие годы будет однозначно реализовано», — подчеркнул он. По словам Жилякова, Дальний Восток сейчас является самым низко обеспеченным регионом России по продукции «фреш».



Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов обращает внимание на то, что категории «фреш» и «ультрафреш» в первую очередь требуют не только должного хранения, но и логистики, а это окупается только в крупных городах. «Логистика между городами на Дальнем Востоке развита слабо, авиадоставка очень дорогая, без субсидий по логистике для продуктов питания никакой “фреш” и “ультрафреш” в регионе не появится в больших объемах, пока нет достаточного рынка сбыта», — прокомментировал «Агроинвестору» Курасов. Достаточный рынок сбыта в ДФО, по его мнению, — это рост населения примерно в три раза к текущему или уровень доходов как в Южной Корее или городах-миллионниках Китая, что соответствует повышению доходов примерно в шесть раз от средней зарплаты во Владивостоке (80 тыс. руб.). «То есть при средней зарплате 500 тыс. руб. в месяц по ДФО можно говорить о целесообразности роста категорий “фреш” и “ультрафреш”», — оценивает он.



В ходе Восточного экономического форума КРДВ «Приморье» (дочернее общество «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики») подписала соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Суньхай Сельскохозяйственная инвестиция (Хэйлунцзян)». Инвестор собирается возвести парки агропромышленной кооперации «Находка» в Партизанском районе, а также «Марково» в Лесозаводском городском округе. Парки будут представлять собой комплексы предприятий по хранению, перевалке и переработке зерна, а также производству продукции из зерновых. Инвестиции в проекты составят около 70 млрд руб.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что на интерес тепличного бизнеса к Дальнему Востоку отрицательно влияют требования к объему инвестиций — при реализации проектов они должны быть гораздо выше, чем, например, в Центре, на Урале или даже в Сибири. Это связано, во-первых, с высокой стоимостью энергоносителей, во-вторых, во многих регионах округа есть дефицит электромощностей. «Их порой просто не хватает для функционирования теплиц, а подводка дополнительных мощностей — это очень дорого», — добавляет эксперт. Но, по ее словам, обычно это делается за счет местных властей, а не инвесторов, поскольку иначе окупаемость проектов растянется на неопределенный срок.



Отрицательно влияют и огромные территории: для их освоения требуется развитая логистика, но дороги в регионе есть далеко не везде, а доставлять продукцию категории «фреш» по воздуху дорого, что делает цены для конечных потребителей крайне высокими с учетом и так значительных затрат на производство, продолжает Решетникова. «Кроме того, есть проблема малого количества крупных населенных пунктов, которые являются главными потребителями <...>. Города на Дальнем Востоке могут располагаться в 300 км и 1 тыс. км друг от друга», — отмечает эксперт. А тепличным комплексам невыгодно постоянно возить небольшие объемы продукции на большие расстояния. При этом доставка продукции категории «фреш» должна вестись регулярно, но организовать ее достаточно сложно. В подавляющем большинстве случаев на Дальнем Востоке этим занимаются оптовики, которые, как правило, при выборе поставщика руководствуются ценами, и на китайскую продукцию они ниже.



«Тем не менее, на Дальнем Востоке есть регионы, где тепличное овощеводство достаточно развито. Например, Сахалин, где работают несколько предприятий и крупнейший в округе комплекс — “Тепличный”, также “Невельский Агроснаб”. Они вполне мирно сосуществуют и обеспечивают в первую очередь население Сахалина, и цены там ниже, чем в соседних субъектах, а предложение совсем другого качества», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Однако Сахалин характеризуется относительно небольшой для Дальнего Востока площадью и также относительно высокой плотностью населения.



По мнению Решетниковой, например, для Магадана или Камчатского края нужны маленькие теплицы в 1 га, которые при этом будут производить широкий ассортимент продукции. Но стоимость инвестиций и поддержание деятельности для комплекса такой площади в пересчете на килограмм продукции будет гораздо выше, чем для масштабного проекта на 20 га или хотя бы 10 га, поскольку инженерная инфраструктура на комплексах разной площади используется примерно одинаковая. «Маленькие теплицы с современными агротехнологиям не очень выгодны для потенциальных инвесторов. А для строительства больших теплиц нужно организовывать сбыт, но это на Дальнем Востоке очень сложно из-за низкой концентрации населения. Хотя спрос в регионе есть, и рынок развивается», — заключила Решетникова.

