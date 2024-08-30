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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Ингушетии начнут выращивать китайскую капусту

Агрокомплекс «Сунжа» вкладывает во вторую очередь овощеводческого проекта 7 млрд рублей

| Агроинвестор |

Китайская капуста неплохо хранится в отличие от других видов салатной зелени
Китайская капуста неплохо хранится в отличие от других видов салатной зелени

Агрокомплекс «Сунжа» впервые в Ингушетии начнет выращивать китайскую капусту на открытом грунте. Это станет возможным благодаря запуску в скором времени второй очереди предприятия, сообщает пресс-служба института развития Северного Кавказа. При поддержке Кавказ.РФ компания завершает основные работы по строительству тепличного комплекса на 22 га. Общая стоимость второй очереди инвестпроекта составляет более 7 млрд рублей, из них 1,3 млрд руб. — средства института развития.

По данным компании «Технологий Роста, в России уже есть проекты по производству китайской капусты — в Подмосковье, Татарстане, на юге Дальнего Востока. Гендиректор компании Тамара Решетникова отмечает, что «Сунжа» уже достаточно успешно ведет бизнес по производству томатов в закрытом грунте. «У предприятия также есть небольшие сельхозугодия, которые они сейчас решили использовать под китайскую капусту», — рассказала она «».

«Сунжа» ищет варианты диверсификации бизнеса и это правильная стратегия, считает Решетникова. «Торговые сети, через которые сейчас идет основной сбыт продукции, гораздо охотнее сотрудничают с предприятиями, которые предлагают широкий ассортимент продукции. Поэтому такая диверсификация полезна для бизнеса», — рассуждает эксперт.

По оценкам «Технологий Роста», еще до недавнего времени основная часть китайской капусты поставлялась в Россию из Китая, а также из некоторых других стран, в том числе, европейских. «Китайская капуста — зеленная культура, которая достаточно хорошо известна российскому потребителю. Она начала продаваться в нашей стране не менее 20 лет назад. В некоторых регионах китайская капуста до сих пор является одной из самых активно покупаемых зеленных культур, особенно в тех, где плохо развит собственный бизнес по выращиванию салатов в теплицах», — знает Решетникова. Из-за доступной цены китайскую капусту активно используют и в общепите, и в домашних хозяйствах. Продукт хорошо известен российскому покупателю, продается в хороших стабильных объемах и в летнее время, и зимой. «То есть, это не “кот в мешке”, когда компания начинает выращивать что-то новое для рынка, не зная, будет, этот ли продукт продаваться», — добавляет глава «Технологий Роста».

Также китайская капуста неплохо хранится в отличие от других видов салатной зелени. «Конечно, ее нельзя хранить полгода, но если использовать современные технологии, заворачивать продукт в специальную упаковку и поддерживать определенную температуру, то до трех месяцев она может не терять потребительских свойств», — говорит Решетникова.

Эксперт подчеркивает, что в закрытом грунте китайскую капусту, как правило, не выращивают, а в открытом выращивают во многих странах Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока. К тому же она получается достаточно дешевой в пересчете на килограмм по сравнению с другими видами листовых салатов и зелени, хотя и дороже, чем белокочанная капуста. Однако в отличие от стран с более теплым климатом, которые собирают более трех урожаев агрокультуры в год, наши компании могут рассчитывать на два-три. «Вегетационный период пекинской капусты относительно короткий, около трех месяцев. Растение достаточно устойчиво к холодам, поэтому его можно высаживать уже ранней весной и собирать последний урожай в конце сентября, а в каких-то регионах, в том числе в Ингушетии, и до октябре, а если теплый год, то и в ноябре», — рассуждает Решетникова. То есть производство китайской капусты действительно очень выгодно, даже несмотря на низкую по сравнению с другими видами зелени цену. Однако так как данная агрокультура любит влагу, необходима организация полива, обращает внимание эксперт.

Агрокомплекс «Сунжа» является одним из крупнейших проектов в области сельского хозяйства в Ингушетии. В 2019 году в рамках реализации первой очереди проекта при содействии Кавказ.РФ был введен в эксплуатацию тепличный комплекс на 10 га мощностью 5,2 тыс. т томатов в год. Реализация проекта в прошлом году принесла 27% инвестиций в основной капитал Ингушетии. Продукция агрокомплекса поставляется в торговые сети Северного Кавказа, столичного региона, Сибири и Крайнего Севера.

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