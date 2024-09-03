Правительство поддержало законопроект о фудшеринге при условии доработки

Во всем мире проблема рационального распределения еды решается за счет технологии фудшеринга Банк еды "Русь"

Правительство в целом поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене НДС на продукты, которые раздают гражданам по системе фудшеринга, при условии доработки этой инициативы до ее внесения в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. Речь идет о передаче товаров с истекающим сроком годности, при этом общая стоимость передаваемых в течение года продуктов не должна превышать 1% от доходов продавцов.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в России ежегодно образуется более 17 млн т пищевых отходов, из которых около 29% — отходы торговых предприятий и организаций общественного питания на сумму примерно 480 млрд руб. Фудшеринг может внести существенный вклад как в уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, так и в обеспечение нуждающихся продуктами питания. Предполагалось, что фудшеринг может быть распространен на восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воду, чай и кофе. По словам автора законопроекта, производители и ретейлеры заинтересованы в участии в программах фудшеринга, некоторые крупные торговые сети уже запустили пилотные проекты в этой сфере.



Так, «Магнит» на прошлой неделе сообщил, что с момента запуска программы розничного фудшеринга летом 2022 года вместе с благотворительным фондом «Банк еды “Русь”» безвозмездно передал нуждающимся 500 т продовольствия. За это время помощь получили 354 тыс. человек из социально незащищенных категорий. Основной объем передаваемого в рамках фудшеринга продовольствия (74%) пришелся на овощи и фрукты, также компания направила нуждающимся хлебобулочные изделия (11%) и бакалейные товары (5%).



Во всем мире проблема рационального распределения еды решается за счет технологии фудшеринга, когда пригодная к употреблению и неиспорченная еда, которую снимают с продажи магазины и производители, передается благотворительным фондам для раздачи нуждающимся, написал в своем Телеграм-канале Метелев, сообщая о том, что его законопроект поддержан правительством. Однако в России сегодня отдавать такую продукцию на благотворительность невыгодно, потому что бизнес должен заплатить 20% НДС. «Вместо этого нормальная еда выкидывается на свалки», — отметил депутат, также подчеркнув, что в то же время доходы 16 млн человек в стране ниже МРОТ.



«Законопроект может кардинально изменить ситуацию, — считает Метелев. — Отмена НДС с передачи продуктов простимулирует всех использовать технологию фудшеринга, ведь не будет никакого смысла эту еду выкидывать». По словам депутата, вместе с командой Банка еды «Русь» планируется развивать инфраструктуру региональных «банков еды»: сегодня участвовать в проекте готовы сотни компаний из 68 регионов. «Если мы сможем спасти хотя бы 1 млн т продуктов в год, то этого хватит, чтобы кормить все нуждающиеся семьи ежемесячно — в этом наша цель», — добавил он.



Среди замечаний, которые нужно учесть при доработке законопроекта, — упоминание в нем непродовольственных товаров. В кабмине также сочли не аргументированным включение в перечень продуктов для фудшеринга чая и кофе. Кроме того, правительство обратило внимание, что предусмотренный законопроектом перечень благотворителей не установлен законодательством и что в документе не определены источники компенсации выпадающих из-за новой льготы доходов федерального бюджета. Правительство указало и ряд других замечаний, в том числе юридико-технического характера.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

