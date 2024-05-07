РЭО предложил создать систему распределения продуктов с истекающим сроком годности

Стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн рублей М. Стулов

Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать систему распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и оператора этой системы. Предложения подготовлены в рамках Концепции по минимизации образования отходов в России, она направлена в федеральные органы исполнительной власти на согласование, говорится в сообщении РЭО. Система должна быть создана с привлечением специализированных организаций и при активном участии предприятий сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, а также HoReCa.



«В России образуется 17 млн т отходов продуктов питания, потери продовольственных товаров при этом превышают 40%. Кроме того, образование такого количества пищевых отходов является источником выброса более 2 млн т свалочного газа. А стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн руб., что соответствует 12% оборота розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации», — привел данные гендиректор РЭО Денис Буцаев. Развитие системы распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности, может стать эффективным решением проблемы, считает он.



Предполагается, что оператор системы будет собирать пригодное для употребления продовольствие и распределять его между социально незащищенными категориями граждан. Оператором системы целесообразно назначить благотворительную организацию, считают в РЭО. Она должна будет поддерживать коммуникацию с предприятиями сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства. Для развития системы распределения продуктов питания необходима разработка и внесение изменений в законодательство, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, своевременной передачи излишков продовольственных товаров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания, уточняется в сообщении РЭО.



В середине апреля РЭО предлагал освободить предпринимателей от налогов, если они передают непроданные продукты питания с ограниченным сроком годности на благотворительность, писал «Агроинвестор». По данным оператора, около 12% продуктов питания выбрасывается после истечения срока их годности. Если уменьшить потери продукции, то можно сократить количество пищевых отходов в домашних хозяйствах на 82%, а в торговых объектах — на 70%, оценивал РЭО. Буцаев тогда обращал внимание, что текущая система налогообложения не стимулирует компании торговли передавать продукцию безвозмездно из-за обязанности уплаты НДС как за проданные товары, поэтому бизнесу проще утилизировать продовольствие.



19 апреля ТАСС сообщил, что правительство отклонило законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, который предлагал освободить крупные предприятия розничной торговли от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся. Уточнялось, что предложенные изменения не соответствуют принципам всеобщности и равенства налогообложения, так как льгота применялась бы только крупнейшим налогоплательщикам. Кроме того, реализация законопроекта привела бы к убыткам для федерального бюджета без определения источников компенсации.



Опрошенные «Агроинвестором» представители крупного ритейла тогда говорили, что решение правительства приведет к ограничению масштабирования фудшеринга, однако они не планировали отказываться от него, несмотря на то что сейчас это сложный процесс. «Сейчас ситуация обстоит таким образом, что передать продукты с истекающим сроком годности на утилизацию для нас дешевле, чем отправить их в благотворительные фонды», — отмечала начальник управления по бренду и КСО X5 Group Галина Секиринская.



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