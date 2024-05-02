На кассах крупных торговых сетей начали блокировать продажи просроченной молочной продукции

С 1 сентября разрешительный режим продажи молочной продукции и воды распространится на всю розницу М. Стулов

С 1 мая начал работу механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды в крупных торговых сетях, которые насчитывают более 50 магазинов. Соответствующее постановление правительства в ноябре 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Разрешительный режим, который блокирует продажи нелегальных и просроченных товаров при помощи государственной системы маркировки «Честный знак», поэтапно вводится с апреля, ранее он начал действовать для табака и разливного пива.



За первый месяц работы разрешительного режима зафиксированы существенные сокращения нарушений обязательных требований, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак»). Так, продажи табачной продукции с нарушением цены уменьшились на 62%, повторные продажи товаров c поддельными кодами — на 66%, почти до нуля снизились продажи контрафактной продукции.



«Теперь, когда на кассе в супермаркете пробивают молоко или воду, продажа просрочки или нелегального товара технически невозможна, — пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Механизм действует как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания. При сканировании кода касса обращается к “Честному знаку” и, если в системе маркировки выявлены отклонения — сообщит, что такой товар продавать нельзя».



Сейчас режим для молочной продукции и воды действует только в крупных магазинах, но с 1 сентября распространится на всю розницу, отметил он. Юсупов добавил, что если розница не подключена к новому режиму или продает нелегальный товар, то данные из системы «Честный знак» будут передаваться в Роспотребнадзор и станут поводом для проверки. Чтобы подключиться к разрешительному режиму, торговой точке необходимо обновить кассовое ПО и проинструктировать персонал, поэтому на конечную стоимость товаров режим не повлияет, уточняет ЦРПТ.



В пресс-службе «Магнита» «Агроинвестору» ранее рассказывали, что сеть внедрила технологию проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе еще в начале 2023 года, а к 1 февраля прошлого года это решение начало постоянно действовать во всех магазинах. Сотрудники ежедневно проверяют сроки годности продукции, однако новое решение на базе системы маркировки «Честный знак» позволило полностью исключить ошибки по причине человеческого фактора. Например, если сотрудник в пик загруженности не успел убрать из торгового зала тележку со снятыми с полок продуктами с истекшим сроком годности, и товар по ошибке оказался в корзине покупателя, пробить такой товар на кассе теперь технически невозможно.



Система уже работает во всех магазинах «Ленты» и не влияет на скорость операций на кассах и обслуживания покупателей, более того — позволяет оптимизировать бизнес-процессы и позволяет дополнительно контролировать качество и безопасность продукции. «К тому же режим позволяет нам с максимальной эффективностью и оперативностью выполнять требования регулятора по исполнению решений о приостановлении реализации партий некоторых товаров», — приводит ЦРПТ слова директора по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Марии Филипповой.



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