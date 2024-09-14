В Приморье хотят выращивать грибы муэр для китайского рынка

Компания планирует собирать два урожая в год

Компания «ЭКО тойс» на Восточном экономическом форуме заключила трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством Приморского края о строительстве в регионе тепличного комплекса по выращиванию древесных грибов муэр. Общий объем капитальных вложений составит более 1 млрд руб., говорится в сообщении КРДВ.



«ЭКО тойс» - многопрофильная компания, которая занимается лесозаготовкой, производством пиломатериалов, деревянных игрушек, а также детских эко-площадок с использованием ценных пород древесины. Компания планирует выращивать грибы муэр на подложке из древесных опилок. В производственной технологической цепочке будут использоваться отходы уже действующего лесопильного производства — опилки лиственных пород древесины. В первую очередь, грибы будут поставляться в Китай — спрос со стороны китайских компаний на эту продукцию очень большой.



Глава КРДВ Николай Запрягаев отметил, что аналогов будущего производства древесных грибов ни на Дальнем Востоке, ни во всей России нет, новое предприятие станет уникальным. Гендиректор «ЭКО тойс» Евгений Корж, слова которого приводятся в сообщении КРДВ, рассказал, что компания планирует построить 70 тепличных комплексов и собирать два урожая в год в промежутке с 1 апреля по 31 октября. Сначала грибы будут продаваться навалом для переработки, в дальнейшем инвестор создаст свою перерабатывающую фабрику. «Законодатель мод в выращивании и переработке древесных грибов сегодня — это Китай. Крупнейшая китайская компания с похожим производством размещена на севере КНР, где климатические условия очень схожи с Приморским краем, — отметил Корж. — Близость в расположении позволяет нам перенимать их опыт, и многие технологические решения возьмем у наших китайских партнеров. Главным рынком сбыта также будет Китай. Они и производят, и поставляют эти грибы на весь мир».



Руководитель компании «Школа грибоводства» Александр Хренов отмечает, что в Китае сбор двух урожаев грибов в год предполагает экстенсивную технологию производства, без использования климатических систем. «Но такая технология применяется на юге Китая, где с октября по апрель температура воздуха не опускается ниже +14-16 градусов. В Приморье все же весной и осенью температуры могут быть ниже упомянутых», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Судя по озвученным суммам инвестиций, предполагается, что проект будет достаточно крупным, рассуждает эксперт. «Тогда возникает вопрос с рынком сбыта. Инвестор хочет поставлять продукцию в Китай, который сам производит огромное количество этих грибов — муэр входит в четверку самых больших по объемам выращивания Китаем грибов — речь идет о нескольких миллионах тонн, — рассказывает Хренов. — Каким образом приморское предприятие собирается конкурировать с местной продукцией — не совсем понятно». Если вся технологическая цепочка будет привезена из Китая, а у инвестора собственное только сырье — опилки, которые получаются в результате основного производства, то конкурентные преимущества российской компании перед Китаем неочевидны. «Экспорт из России предполагает дополнительные расходы на доставку, таможенные сборы», — добавляет Хренов.



Правда, если инвестор решит сертифицировать свою продукцию как экологически чистую, то она сможет конкурировать с более дешевыми местными грибами, ведь китайцы очень любят эко-продукты, с учетом того, что в стране экологическая ситуация не самая благоприятная, подчеркивает эксперт.



Что касается продаж муэра на российском рынке, то здесь его сбыт крайне ограничен. «Гриб очень своеобразный, кроме китайцев, живущих в России, его могут покупать китайские и корейские рестораны, но таких заведений в нашей стране немного», — оценивает Хренов. Он напоминает, что у российских компаний уже был опыт создания в стране совместных с китайцами предприятий по выращиванию грибов, даже более привычных российскому рынку, чем муэр, однако хороших финансовых результатов эти проекты не показывали. «Увидеть, как выращиваются грибы в Китае и попробовать воспроизвести этот бизнес в России — совершенно разные вещи», — заключает эксперт.



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