Ресурсы роста цен на подсолнечник исчерпаны

На мировом рынке предложение масличного сырья в этом сезоне может вдвое превысить спрос на него Pixabay

Производство подсолнечника в этом году показывает существенное снижение: по последним оценкам, оно составит 15,2 млн т (без учета новых регионов), однако, по мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай может быть порядка 15,5 млн т. «Но здесь у нас есть эффект традиционной игры крестьянина “посидеть на подсолнечнике” <...>. Мы считаем, что это ошибочная стратегия: на сегодня все резервы роста цены на подсолнечник пропорционально росту цены на внешних рынках и курсу (валют) исчерпаны», — сказал Мальцев в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



По его прогнозу, уже в ноябре пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 1 тыс. руб./т (в октябре она нулевая). В итоге рост цен может не только прекратиться, но и вероятно их снижение. «Мы уперлись в потолок маржинальности переработки. Сегодня мы реально грузим в убыток, никаких запасов <...> у нас нет. На этом фоне мы вынуждены покупать относительно дорогое сырье, грузить текущие контракты в убыток. Некоторые заводы даже откладывают запуск, у кого есть такая возможность, потому что не хотят генерировать убыток», — говорит Мальцев.



По его мнению, цена на «семечку» должна стабилизироваться в соответствии с реальным спросом, а ситуация на внешнем рынке способствует цене на масло в $1 тыс./т (FOB). «Текущая ситуация все резервы роста (цен) исчерпала <...> и потери на хранении не оправданы», — подчеркнул Мальцев.



Аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина также считает, что роста цен на сырье и масло, как на внутреннем, так и на внешних рынках, не предвидится. Это связано со спросом на масличные: в этом сезоне он может быть вдвое меньше предложения из-за его избыточности. Так, глобальная динамика последних двух лет демонстрирует разрыв между производством масличных и его переработкой. Исходя из этого фундаментального фактора роста цен на сырье и масло как на внутреннем, так и на внешних рынках, не предвидится. Кроме того, по словам эксперта, влияние на цены оказывает господдержка рынка переработки и АПК в целом, а также существующая корреляция цен на нефть и масличные. «А эпоха высоких цен (на нефть), по прогнозам, у нас закончилась, а повышенный спрос к альтернативным, возобновляемым источникам энергии с нами довольно надолго», — отметила Варыгина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

