Российские производители масложировой продукции в последние годы сформировали хорошую базу для развития экспорта М. Стулов

За первые восемь месяцев этого года, экспорт масличных культур снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,93 млн т, отмечают аналитики OleoScope. В том числе объем вывоза подсолнечника составил 186 тыс. т, что на 13% меньше экспорта за аналогичный период 2023-го. Более 85% поставок пришлось на страны ЕАЭС. Экспорт сои составил 584 тыс. т — по сравнению с январем-августом 2023-го объемы уменьшились на 34%. Основным покупателем стал Китай (478 тыс. т). Вывоз рапса за восемь месяцев 2024-го составил 457 тыс. т (минус 29% к аналогичному периоду прошлого года). Почти весь объем был отправлен в Беларусь и Китай. Маслосемян льна было вывезено 640 тыс. т (минус 34% к аналогичному периоду прошлого года). Лидерами по закупкам стали Китай и Бельгия, приводит данные OleoScope.



В то же время экспорт растительных масел за восемь месяцев этого года аналитики компании оценили в 4,99 млн т, что на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 26%, до 3,77 млн т, его доля в структуре экспорта растительных масел превысила 75%; соевого — на 18%, до 503 тыс. т. Отгрузки на внешние рынки рапсового масла снизились за на 36%, до 705 тыс. т



Экспорт шротов за первые восемь месяцев 2024-го вырос на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 2,91 млн т, отмечают аналитики OleoScope. Из этого объема подсолнечного шрота за январь-август на внешние рынки было вывезено 1,98 млн т, на 24% больше, чем годом ранее, соевого шрота — 651 тыс. т, на 19% больше. Отгрузки рапсового шрота уменьшились вдвое, до 271 тыс. т.



Текущие показатели экспорта были ожидаемы, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Рекордный урожай прошлого года, плюс переработка накопившихся за несколько сезонов больших переходящих остатков сырья позволили увеличить производство масел, соответственно, вырос и их экспорт на 10%», — сказал он «Агроинвестору». Самые впечатляющие результаты демонстрируют подсолнечное масло и шрот — их экспорт увеличился, по данным МЖСР, на 26 и 25% соответственно. «Такому достижению способствовали не только высокие объемы сырья, но и достаточно стабильные мировые цены на масло и сохранившийся небольшой спред между пальмовым и соевым маслами. Поэтому некоторые наши покупатели делали выбор в пользу более качественного подсолнечного масла. Например, Индия, Турция, Китай и Египет значительно нарастили объемы его закупки», — отмечает Мальцев. На дальнейшую динамику экспорта масел и шротов будет влиять итоговый валовой сбор всех масличных, и, конечно, равномерные продажи сырья со стороны сельхозпроизводителей, добавляет он.



Источник «Агроинвестора», знакомый с ситуацией в отрасли, говорит, что российские производители масложировой продукции в последние годы сформировали хорошую базу для развития экспорта как масел, так и шротов и в целом справедливо заметить, что та торговая политика, которая реализуется сейчас на внутреннем рынке, полностью себя оправдала. «Нашей стране удалось нарастить объемы отгрузок масел и шротов за рубеж за счет увеличения сырьевой базы по масличным культурам, но сейчас перед отраслью встает целый ряд вызовов, которые необходимо преодолеть, — продолжает он. — В первую очередь, это касается прогнозируемого снижения предложения маслосемян для переработки в результате крайне вероятного снижения урожая в новом сезоне, причем заводам предстоит весьма жестко конкурировать за все культуры, поскольку переходящие остатки довольно невелики».



В сегменте шротов ситуация наиболее тревожная, считает спикер: с 1 июля Евросоюз ввел пошлины на импорт масличных и продуктов переработки из России, что очень сильно повлияло на динамику продаж отечественного рапсового и подсолнечного шрота, подавляющие объемы которых уходили именно в ЕС. «Безусловно, нам удалось переориентировать торговые потоки на Китай, но пока не ясно — с какой ценой придется работать в сезоне-2024/25, ведь перенаправить все европейские объемы на альтернативные рынки пока довольно сложно», — говорит он. По маслам вызовы остаются прежними: логистика, цены, сырьевая база, считает источник. «Сюда же добавляются незапланированные барьеры импортеров, как, например, запрет на поставки в Иран осенью 2023 года, так и недавние пошлины со стороны Индии», — заключил он.



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