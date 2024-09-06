«Таргет Агро» вложит 6,5 млрд рублей в завод по глубокой переработке сои в Амурской области

Дальний Восток — соевый регион, поэтому проблем с сырьем там возникнуть не должно flickr.com

Компания «Таргет Агро» построит в Амурской области завод по глубокой переработке сои. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Амурской области и «Таргет Агро» на Восточном экономическом форуме. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб., он будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в Благовещенске. Старт строительства намечен на 2025 год, ввести производство в эксплуатацию планируется в 2027-м, сообщается на сайте КРДВ.



«Мощность завода составит 300 тыс. т переработки сои в год. Он будет производить лецитин, масло гидратированное, масло рафинированное и соевые зародыши, а также пищевой соевый шрот (“белый лепесток”). Реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест. Статус резидента ТОР поможет нам запустить завод в более короткие сроки и быстрее выйти на окупаемость», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Таргет Агро» Александра Саенко.



По словам замгендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилла Каменева, корпорация окажет содействие инвестору в получении статуса резидента ТОР «Амурская». Он позволит компании пользоваться широким перечнем льгот и преференций, среди которых сниженные ставки по налогам, страховым взносам, ряд упрощенных административных процедур. Также инвестор получит поддержку по широкому спектру направлений, связанных с реализацией проекта, в том числе в части инфраструктурного обеспечения предприятия, привлечения финансирования и заключения контрактов. Это позволит создать оптимальные условия для успешной реализации проекта в намеченные сроки.



Амурская область является основным сельскохозяйственным регионом ДФО: ее земли составляют 40% дальневосточной пашни, здесь производится 71% сои в округе и 21% — в России. Сельскохозяйственная отрасль региона обладает огромным потенциалом для развития, уверен зампредседателя правительства Амурской области — министр сельского хозяйства Олег Турков. «Реализуемые на его территории проекты по созданию перерабатывающих производств имеют очень важное значение. Ведь задача стоит не только вырастить сельхозпродукцию, но и сохранить и эффективно переработать, получив продукты высокого качества, востребованные и конкурентоспособные на российском и зарубежных рынках», — подчеркнул он (цитата по сайту КРДВ).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что экспорт соевых бобов в сезоне-2022/23 был на уровне 1,52 млн т, в ушедшем сезоне-2023/24 он составит немногим более 1 млн т, несмотря на действие пошлины. При этом практически весь объем экспорта — 98-99% — дальневосточная соя, и 97-98% отгрузок приходится на Китай. «Это красноречиво говорит о том, какие потенциалы есть для внутренней переработки в плане сырья. Я полагаю, что в этом сезоне урожай сои на Дальнем Востоке составит чуть более 2 млн т, как это было в прошлом году, из них Амурская область может собрать 1,6 млн т. То есть производство в регионе может оказаться рекордным. Предыдущий максимум в Амурской области был в 2022 году —1,56 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его мнению, вопросы могут быть только с реализацией готовой продукции. В то время как соевый лецитин найдет своего потребителя, в первую очередь на внутреннем рынке, и проблем с логистикой быть не должно, доставка шрота, а также масла в другие регионы будет сложнее. При этом, по словам Петриченко, Китай активно защищает свой рынок от импорта готовой продукции из сои, предпочитая ввозить сырье.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что масложировая отрасль сейчас находится в том состоянии, когда важно возводить заводы, которые могут производить не только соевое масло, шрот и жмых, но и продукты более глубокой переработки, как, например, лецитин, изолят, рафинированное масло и т. д. «Это товары с более высокой добавленной стоимостью, важные для развития российского экспорта продукции АПК», — добавляет он. Они также могут способствовать созданию чуть более быстрых возможностей для окупаемости проектов, но в данном случае предусмотрены еще и региональные преференции, что пойдет на руку инвестору.



Дальний Восток — соевый регион, поэтому проблем с сырьем там возникнуть не должно, продолжает он. Более того, новые мощности по переработке повысят конкуренцию в сфере закупки маслосемян и поддержат цены на сою для сельхозпроизводителей. «Если касаться экспорта, то здесь важно отметить, что наиболее перспективным регионом для реализации готовой продукции остается Китай, но нужно работать и по другим азиатским направлениям: например, с Южной Кореей и Вьетнамом», — уверен собеседник «Агроинвестора».



В дальневосточную группу «Таргет Агро» входит МЭЗ мощностью переработки 96 тыс. т сои и производства 76 тыс. т шрота и 17 тыс. т масла в год. Продукция предприятия реализуется в России, а также поставляется в Китай, Японию, Республику Корея и Вьетнам. В планах — дальнейшее расширение географии экспорта в страны Азиатского региона, говорится на сайте компании. Также в состав группы входит семенной завод, выпускающий до 30 тыс. т семян сои в год. Кроме того, компания реализует СЗР и минеральные удобрения.



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