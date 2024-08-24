Производители шротов меняют географию их экспорта

За 10 месяцев сезона-2023/24 Россия поставила на внешние рынки почти 4,4 млн тонн растительных шротов flickr.com

После введения Евросоюзом запретительных ввозных пошлин для России на зерновые, масличные и продукты их переработки российские компании ищут новые каналы сбыта. По данным Национального кормового союза, в сезоне-2023/24 в России произведено 13,5 млн т шротов и жмыхов. Из них подсолнечного — 7 млн т, соевого — 4,7 млн т, рапсового — 1,8 млн т. Внутри страны ежегодно потребляется около 9,2 млн т шротов.



За 10 месяцев сезона-2023/24 Россия поставила на внешние рынки почти 4,4 млн т растительных шротов во всех направлениях против 3,4 млн т за тот же период годом ранее, подсчитали в OleoScope. В страны ЕС за упомянутый период наша страна экспортировала менее 800 тыс. т растительных шротов, в то время как за аналогичный период прошлого сезона этот показатель составлял около 1 млн т, рассказала «Агроинвестору» аналитик OleoScope Лилия Варыгина. За июнь-июль текущего года прекратились поставки рапсового шрота и жмыха в ряд стран. В их числе — Литва, Испания, Германия, Дания и Латвия.



Основными покупателями наших шротов стали Беларусь, Турция и Китай. Первая по итогам 10 месяцев сезона-2023/24 стала ключевым покупателем подсолнечного шрота и жмыха, которого в общей сложности, по данным OleoScope, за упомянутый период было вывезено 2,7 млн т. В том числе поставки этой продукции в Беларусь составили 850 тыс. т, тогда как годом ранее за тот же период они были на уровне 498 тыс. т. На втором месте по закупкам российского подсолнечного шрота находится Турция — туда за 10 месяцев сезона было отгружено 836 тыс. т шрота против 594 тыс. т за аналогичный период годом ранее. В Китай было поставлено 389 тыс. т продукции против 313 тыс. т год назад. Китай также нарастил закупки рапсового шрота и жмыха — за упомянутый период туда было направлено 129 тыс. т этой продукции против 23 тыс. т годом ранее.



Соевого шрота и жмыха за 10 месяцев сезона-2023/24 было экспортировано больше, чем за аналогичный период годом ранее: 856 тыс. т против 647 тыс. т, сравнивает Варыгина. Его закупки также увеличила Беларусь — со 109 тыс. т до 243 тыс. т, на втором месте Германия (рост со 129 тыс. т до 138 тыс. т), замыкает топ-3 покупателей Узбекистан, увеличивший закупки с 86 тыс. т до 136 тыс. т.



Сами производители шротов подтверждают, что в последние месяцы основные отгрузки этой продукции у них приходились не на государства ЕС. Так, ГК «Эфко» производит подсолнечный, соевый и рапсовый шроты. В 2023 году общий объем их выпуска составил более 1,3 млн т, из них около трети отправлено на экспорт. Основные поставки приходились на Турцию, Китай и Беларусь, уточнили «Агроинвестору» в пресс-службе компании. В перспективе в качестве покупателей шротов компания также рассматривает страны Африки.



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