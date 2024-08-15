«Черноземье» достроит завод по переработке сои и рапса в 2025 году

Отсрочка в реализации проекта привела к росту затрат на строительство Правительство Липецкой области

Компания «Черноземье» (входит в холдинг «ЭксОйл групп») планирует завершить строительство второй очереди завода по переработке сои и рапса в Тербунском районе Липецкой области весной 2025 года, сообщает правительство региона. Проектная перерабатывающая мощность предприятия 2,7 тыс. т сои или 2 тыс. т рапса в сутки. Выйти на эти показатели компания рассчитывает в 2026 году. Объем инвестиций в новый комплекс оцениваются в 13,2 млрд руб. В начале июня вице-губернатор области Игорь Кремнев на совещании в правительстве Липецкой области говорил, что вложения в проект составят около 12 млрд руб.



Сейчас на предприятии идет монтаж оборудования элеватора, он будет готов первым. Также возводятся каркасы двух будущих цехов, несущие конструкции еще одного будут строиться после монтажа оборудования. Всего на заводе будет три цеха: подготовительно-прессовый, экстракционный и цех гидратации и производства лецитина.



Первый завод компании был запущен в 2016 году. Он перерабатывает до 2 тыс. т подсолнечника, производит до 900 т масла и до 740 т шрота. На долю «Черноземья» приходится 90% всего подсолнечного масла, выпускаемого в Липецкой области. Также это крупнейшее предприятие региона, ориентированное на экспорт.



О начале проектирования второй очереди предприятия сообщалось еще в ноябре 2018-го, «Черноземье» рассчитывала запустить его в первом квартале 2020-го. Однако строительство началось только осенью 2019 года: задержка старта работ была связана с изменением проектных решений из-за увеличения мощности (изначально планировалось перерабатывать 2 тыс. т масличных в сутки), писал «Агроинвестор». Ввод в эксплуатацию был намечен на первый квартал 2021 года, выход завода на полную мощность — на 2022-й. На тот момент объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб., плановая мощность переработки сои также составляла 2,7 тыс. т, а по рапсу была ниже — 1,4 тыс. т в сутки.



В сентябре 2020 года компания сообщала, что запустит вторую очередь завода в четвертом квартале 2021-го, однако в итоге стройка была заморожена. «Со стороны финансовых институтов возникло серьезное недоверие к тому, что завод будет загружен сырьем, — объяснял в мае прошлого года гендиректор УК «ЭксОйл Групп» Николай Жирнов (цитата по РБК). — В начале 2022 года мы их убедили, но потом началась СВО, и проекты в значительной степени были снова заморожены». Отсрочка в реализации проекта привела к росту затрат на строительство в 1,5-2 раза, оценивал он. Тем не менее, в прошлом году строительство возобновилось.



Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, посетивший площадку строительства второй очереди завода, сказал, что посевы сои и рапса в регионе увеличиваются. «Соевое и рапсовое масла — одни из самых востребованных на мировом рынке. Выполняем задачи по увеличению объема экспорта АПК в 1,5 раза до 2030 года, поставленные президентом Владимиром Путиным, при этом обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны», — отметил он.



По данным Росстата, в этом году соя в Липецкой области посеяна на 192,8 тыс. га против 150,9 тыс. га в 2023-м, площадь рапса увеличилась с 56,3 тыс. га до 58,4 тыс. га. В прошлом году в регионе собрали 345 тыс. т сои (на 32% больше, чем в 2022-м) и 126 тыс. т рапса (плюс 12,5%).



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