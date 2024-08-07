разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Показатели развития сахарной свеклы хуже прошлогодних

При этом ее сахаристость выше

| Агроинвестор |

Сахарная свекла посеяна на 1,17 млн гектаров
Сахарная свекла посеяна на 1,17 млн гектаров

По данным агрономических служб свеклосеющих регионов на 1 августа, которые приводит , показатели развития сахарной свеклы преимущественно отстают от прошлогодних значений. В среднем по России вес корня отстает на 12% (в 2023 году — 370 г), листового аппарата — на 37% (402 г), при этом сахаристость свеклы выше на 2,3% (в 2023 году — 13,2%). Среднесуточный прирост массы корня составляет 7 г, что на 24% ниже уровня прошлого года (в 2023 — 9,1 г в сутки). В свеклосеющих регионах Южного, Северо-Кавказского, а также в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов наблюдается более раннее увядание листового аппарата и снижение массы листвы по сравнению с прошлым сезоном, отмечает .

Согласно окончательным данным , в этом году сахарная свекла посеяна на 1168,6 тыс. га против 1063,6 тыс. га в 2023-м. Больше всего — 612,7 тыс. га — агрокультура заняла в Центральном федеральном округе. Аграрии увеличили посевы на 52,7 тыс. га. По площади сева со 129,8 тыс. га в округе лидирует Воронежская область. В целом по стране среди регионов больше всего сахарной свеклы посеял Краснодарский край — 220 тыс. га (197,6 тыс. га в прошлом году).

Как ранее писал «», в конце июля на Кубани началась уборка и переработка сахарной свеклы на Усть-Лабинском сахарном заводе «Свобода» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Директор сахарного завода Борис Собакарь отмечал, что первые показатели урожайности колеблются в районе 400 ц/га, что меньше результатов прошлого года. На это повлияла установившаяся в этом году аномальная засуха, которая также влияет на количество урожая. При этом первые анализы показывали высокую дигестию — на уровне 19,5%.

По состоянию на 5 августа переработку сахарной свеклы вели семь сахарных заводов Краснодарского края, общая производственной мощность которых составляет 49 тыс. т в сутки, сообщил . Свекла в регионе убрана на площади 3,1 тыс. га, накопано 111,6 тыс. т со средней урожайностью 356 ц/га. По информации союза, до конца текущей декады к переработке свеклы приступят еще семь заводов края и один сахарный завод в Ставропольском крае. Ожидаемое производство сахара в августе в Краснодарском и Ставропольском краях прогнозируется на уровне 260-280 тыс. т. Ранее оценивал, что поздний пуск предприятий приведет к снижению производства сахара в августе на 25% по сравнению с уровнем прошлого года, до 270-290 тыс. т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства