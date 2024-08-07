Показатели развития сахарной свеклы хуже прошлогодних

Сахарная свекла посеяна на 1,17 млн гектаров Pixabay

По данным агрономических служб свеклосеющих регионов на 1 августа, которые приводит Союзроссахар, показатели развития сахарной свеклы преимущественно отстают от прошлогодних значений. В среднем по России вес корня отстает на 12% (в 2023 году — 370 г), листового аппарата — на 37% (402 г), при этом сахаристость свеклы выше на 2,3% (в 2023 году — 13,2%). Среднесуточный прирост массы корня составляет 7 г, что на 24% ниже уровня прошлого года (в 2023 — 9,1 г в сутки). В свеклосеющих регионах Южного, Северо-Кавказского, а также в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов наблюдается более раннее увядание листового аппарата и снижение массы листвы по сравнению с прошлым сезоном, отмечает Союзроссахар.



Согласно окончательным данным Росстата, в этом году сахарная свекла посеяна на 1168,6 тыс. га против 1063,6 тыс. га в 2023-м. Больше всего — 612,7 тыс. га — агрокультура заняла в Центральном федеральном округе. Аграрии увеличили посевы на 52,7 тыс. га. По площади сева со 129,8 тыс. га в округе лидирует Воронежская область. В целом по стране среди регионов больше всего сахарной свеклы посеял Краснодарский край — 220 тыс. га (197,6 тыс. га в прошлом году).



Как ранее писал «Агроинвестор», в конце июля на Кубани началась уборка и переработка сахарной свеклы на Усть-Лабинском сахарном заводе «Свобода» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Директор сахарного завода Борис Собакарь отмечал, что первые показатели урожайности колеблются в районе 400 ц/га, что меньше результатов прошлого года. На это повлияла установившаяся в этом году аномальная засуха, которая также влияет на количество урожая. При этом первые анализы показывали высокую дигестию — на уровне 19,5%.



По состоянию на 5 августа переработку сахарной свеклы вели семь сахарных заводов Краснодарского края, общая производственной мощность которых составляет 49 тыс. т в сутки, сообщил Союзроссахар. Свекла в регионе убрана на площади 3,1 тыс. га, накопано 111,6 тыс. т со средней урожайностью 356 ц/га. По информации союза, до конца текущей декады к переработке свеклы приступят еще семь заводов края и один сахарный завод в Ставропольском крае. Ожидаемое производство сахара в августе в Краснодарском и Ставропольском краях прогнозируется на уровне 260-280 тыс. т. Ранее Союзроссахар оценивал, что поздний пуск предприятий приведет к снижению производства сахара в августе на 25% по сравнению с уровнем прошлого года, до 270-290 тыс. т.



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