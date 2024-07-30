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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В России выпущен первый сахар из свеклы нового урожая

Завод «Свобода» рассчитывает произвести за сезон 120 тысяч тонн сахара

| Агроинвестор |

В прошлом году в это время сахарную свеклу уже перерабатывали шесть сахарных заводов
В прошлом году в это время сахарную свеклу уже перерабатывали шесть сахарных заводов

По оперативным данным Союзроссахара, 27 июля в Краснодарском крае началась уборка и переработка сахарной свеклы на Усть-Лабинском сахарном заводе «Свобода» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Директор сахарного завода Борис Собакарь рассказал «», что первые показатели урожайности сахарной свеклы колеблются в районе 400 ц/га, что меньше результатов прошлого года. На это повлияла установившаяся в этом году аномальная засуха, которая также влияет на количество урожая.

«Несмотря на это, первые анализы показали высокую дигестию свеклы — в районе 19,5% — и низкую общую загрязненность. Это позволяет нам рассчитывать на производство около 120 тыс. т сахара и 40 тыс. т гранулированного жома», — делится планами руководитель. Он добавил, что сезон уборки и переработки сахарной свеклы в этом году начался примерно в те же сроки, что и в прошлые годы. В целом компания рассчитывает переработать за сезон свыше 1 млн т сахарной свеклы.

В этом году на большей части Краснодарского края сохраняется продолжительный период засухи, отмечает . В июле дефицит осадков составляет 73%. В этих условиях рост массы корня сахарной свеклы на 35% отстает от уровня прошлого года, массы ботвы — на 75%. По оценке сырьевых служб сахарных заводов, основанной на опыте предыдущих лет, валовой сбор сахарной свеклы в крае за сезон может снизиться на 1-1,5 млн т по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 9,6 млн т, приводит данные .

В прошлом году в это время сахарную свеклу уже перерабатывали шесть сахарных заводов, производя в сумме 6,3 тыс. т сахара в сутки, сравнил союз.

В этом году заводы Краснодарского края начинают переработку сахарной свеклы на 7-10 дней позже, чем в прошлом, обращает внимание . По оценке объединения, более поздний пуск предприятий приведет к снижению производства сахара в августе на 25%, по сравнению с уровнем прошлого года, до 270-290 тыс. т.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов уточнил «», что 27 июля сахарный завод в Усть-Лабинске начал приемку свеклы, а первый сахар нового сезона был сделан 29 июля — начало копки и доставки свеклы начинается обычно за один-три дня до пуска сахарного завода. «В прошлом году этот завод начал работать 30 июля, то есть в этом году он пустился раньше. Но в 2023-м 26 июля начали работу два других завода Краснодарского края — «Каневсксахар» и «Ленинградский», однако в этом сезоне их пуск, как и тех предприятий, которые традиционно запускаются следом за ними, откладывается», — добавил эксперт. Начало производства сахара в этом сезоне сместится на чуть более поздний срок, чем в предыдущем, но эта задержка по южным заводам будет в среднем меньше, чем 7-10 дней — скорее, около пяти дней, думает Иванов.

Вообще же столь ранний пуск заводов Юга — явление последних лет, обращает внимание он: еще 15 лет назад Краснодарский край начинал переработку сахарной свеклы в конце августа. Дело в том, что сахарной свеклы на Юге (и в России в целом) стали выращивать заметно больше, при этом мощности по ее переработке увеличились в меньшей степени, и если начинать уборку позже, чем в конце июля, то она может длиться до января-февраля, а зимой свекла может много раз замерзать и оттаивать во время оттепелей. «Это точно не способствует ее хранению», — отмечает эксперт.

В целом, по словам Иванова, от сроков начала уборки зависят объемы производства сахара в августе. «Больше сахара будет произведено в августе — значит, меньше его будет выпущено в декабре. Немного изменится сезонность попадания продукта на рынок», — говорит он. По наблюдениям эксперта, чем больше сахара попадает на рынок в августе, тем быстрее цены на него снижаются. «В этом году цены на сахар и так идут вниз с конца мая почти безостановочно — медленно, но верно. Хотя обычно они, как правило, растут до июля, иногда даже до конца лета», — сравнивает Иванов.

Причина такой динамики цен — запрет экспорта и лишние объемы сахара на внутреннем рынке, т. е. избыточный для внутреннего рынка сахар не вывезен в 2023/24 году. «Если с погодой повезет — будут периодические достаточные осадки, и заводы выпустят немного больше сахара, чем мы сейчас ожидаем (5,6-6,1 млн т), то его остатки будут давить на рынок еще сильнее», — опасается Иванов.

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