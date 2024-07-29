Урожай сахарной свеклы ожидается ниже прошлогоднего

Посевы сахарной свеклы заняли свыше 1,1 млн гектаров Д. Абрамов

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сахарная свекла в этом году посеяна на площади 1 млн 136 тыс. га — на 7% больше, чем в 2023-м. Несмотря на увеличение посевной площади, урожай агрокультуры в этом году снизится. В хозяйствах Центра и Поволжья были пересевы из-за заморозков, а свеклосеющие предприятия Юга страдали от засухи.



Заморозки значительно изменили ход весенних полевых работ на агропредприятиях ГК «Продимекс» в Воронежской области. «Из-за майских заморозков пострадали 19 тыс. га наших посевов сахарной свеклы. В кратчайшие сроки агрокультура была пересеяна. Позже местами по региону прошли ливни с градом, а в некоторых районах Воронежской области наблюдались суховеи, скорость ветра превышала 10 м/с», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы компаний Виктор Алексахин. Несмотря на изменчивые погодные условия в июне, по состоянию на начало июля состояние посевов сахарной свеклы оценивалось как хорошее.



В «Агротех-Гаранте» из Воронежской области из-за возвратных заморозков пострадало 18 тыс. га посевов всех культур, в числе которых была сахарная свекла. «Значительную часть площадей под агрокультурой мы пересеивали этой же агрокультурой, и в конце мая получили всходы. В целом те площади, которые у нас были запланированы под сахарную свеклу, мы ей и засеяли», — говорит президент компании Сергей Оробинский. Плановая урожайность сахарной свеклы в «Агротех-Гаранте» - 550-600 ц/га. «Сейчас еще рано судить о том, каким будет фактический показатель, но с учетом пересева рассчитывать на получение планового результата не приходится. Но пока мы считаем, что снижение урожайности не будет катастрофическим», — прокомментировал «Агроинвестору» Оробинский.



В Краснодарском крае основная проблема этого сезона — высокие температуры воздуха и отсутствие осадков. Компания «Флагман» в этом году увеличила площади под сахарной свеклой почти на треть — с 350 га до 480 га. Однако руководитель предприятия Сергей Зарудко рассказывает, что погодные условия в регионе для сева были не самые благоприятные: весной было сухо, из-за чего всходы сахарной свеклы получились «рваными». А с учетом того, что на северо-востоке Кубани весной не было дождей, сахарная свекла к началу июля чувствовала себя не лучшим образом. В итоге во «Флагмане» не ожидают высокой урожайности агрокультуры из-за дефицита влаги. «Такая ситуация, не только у нас, но и в соседних хозяйствах. Мы однозначно по развитию сахарной свеклы отстаем от 2023-го и по массе корня, и по массе листового аппарата», — сравнивал Сергей Зарудко.



На другом предприятии Краснодарского края, агрофирме «Прогресс», ситуация с развитием сахарной свеклы тоже выглядит не лучшим образом. «Март, апрель и май были засушливыми. Всходы появились только в мае, хотя обычно они появляются в апреле — в этом году сахарная свекла взошла на 30 дней позже обычного, а значит, и уборка тоже будет позже. В июне — начале июля тоже было недостаточно влаги и высокая температура — до + 36 градусов», — делится председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. На предприятии рассчитывают на урожайность 500 ц/ га, хотя, напоминает руководитель, были годы, когда показатель был близок к 800 ц/га. Причина снижения урожайности — жаркая и сухая погода.



Кубанский филиал группы хозяйств «Агрогард», расположенный в Брюховецком, Кореновском, Выселковском и Тихорецком районах Краснодарского края, имеет общую площадь пашни около 50 тыс. га, 15% из которых засеяна сахарной свеклой. Гендиректор группы хозяйств Павел Царев отмечает, что основной проблемой текущего сезона была нехватка осадков: в мае на полях хозяйств «Агрогарда» выпало 44,1 мм осадков, что составляет только 73% от месячной нормы.



По данным агрономических служб, по состоянию на 21 июля, в России качество посевов сахарной свеклы по параметрам роста корня и листового аппарата в основных свеклосеющих регионах было ниже, чем в прошлом году, но было некоторое превышение в накоплении сахарозы, сообщал «Союзроссахар». Средняя масса корня сахарной свеклы составляла 250 г — на 19 г меньше уровня аналогичного периода 2023 года, средняя масса листового аппарата — 242 г (на 121 г меньше). Средняя сахаристость свеклы — 14,3% против 11,7% в 2023-м. По данным Гидрометцентра, в большинстве свеклосеющих регионов условия для формирования урожая агрокультуры сохраняются малоблагоприятными из-за высокой температуры воздуха и почвы, уровень осадков будет ниже уровня средних трехлетних значений, отмечал «Союзроссахар».



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