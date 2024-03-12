Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт сахара до сентября

Введение эмбарго на экспорт сахара является стратегически нежелательным шагом Freepik.com

Минсельхоз предложил запретить экспорт тростникового или свекловичного сахара до 31 августа 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ устанавливает временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии из России с момента вступления в силу постановления до указанной даты. Запрет распространяется на сахар, вывозимый с таможенной территории Евразийского экономического союза. Исключения предусмотрены для поставок сахара в рамках индикативных балансов, гуманитарной помощи иностранным государствам, межправительственных соглашений и поставок в качестве припасов.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что введение эмбарго на экспорт сахара является стратегически нежелательным шагом. Он отметил, что освоение рынков двадцати стран требовало значительных усилий и времени. «Даже в случае напряженной ситуации на рынке не следует полностью запрещать экспорт сахара в розничной упаковке партиями до 25 т весом менее 2 кг. Этот товар имеет высокую добавленную стоимость, и объемы его экспорта из России всегда были невелики», — сказал он.



Он считает важным для России сохранить освоенные рыночные ниши, так как возвращение на данные рынки с премиальным товаром будет крайне сложным. «При введении запрета на экспорт любого товара, включая сахар, необходимо предоставить всем традиционным странам-партнерам хотя бы небольшие квоты, соответствующие примерному объему их исторического импорта из России за последние три-пять лет», — считает Иванов.



Среди этих стран могут быть Абхазия, Южная Осетия — Алания, а также государства-члены ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения; страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан; страны, доступные по железнодорожной колее 1520: КНДР, Монголия, Афганистан, Иран, Турция, Грузия; а также страны, с которыми заключены соглашения о свободной торговле с ЕАЭС — Иран, Сербия, Вьетнам.



Ранее сообщалось, что с августа 2023 года по середину февраля 2024 года Россия экспортировала 442 тыс. т сахара по железной дороге, что почти в три раза больше, чем объемы предыдущего сезона. Основным покупателем российского сахара, доставленного по железной дороге, является Казахстан, куда было отправлено 202,5 тыс. т с начала сезона. Также в списке крупнейших покупателей значатся Таджикистан (59 тыс. т) и Узбекистан (56 тыс. т). Поставки в Монголию и КНДР также увеличиваются.



Несмотря на активный экспорт, запасы сахара у производителей в сезоне-2023/24 остаются высокими, достигнув к концу января отметки в 2,7 млн т, что на 576 тыс. т больше, чем годом ранее. Прогнозируется, что производство сахара в текущем сезоне превысит 6,8 млн т, а экспорт составит 900 тыс. т. По данным Союзроссахара, за период с начала текущего сельхозгода до конца февраля в России было произведено 6,6 млн т сахара, что на 700 тыс. т больше, чем в предыдущем сезоне.



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