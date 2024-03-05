Россия увеличила экспорт сахара по железной дороге

Запасы сахара у производителей в сезоне-2023/24 остаются высокими А. Галеев

С августа 2023 года по середину февраля 2024-го Россия экспортировала 442 тыс. т сахара по железной дороге, что почти в три раза превышает объемы предыдущего сезона, пишет поле.рф со ссылкой на ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова. По его словам, крупнейшим покупателем российского сахара, доставленного по железной дороге, является Казахстан, куда с начала сезона было поставлено 202,5 тыс. т. Также в списке лидеров Таджикистан (59 тыс. т) и Узбекистан (56 тыс. т). Поставки в Монголию и КНДР тоже увеличиваются.



Несмотря на активный экспорт, запасы сахара у производителей в сезоне-2023/24 остаются высокими, к концу января они достигли 2,7 млн т, что на 576 тыс. т больше, чем годом ранее. Прогнозируется, что производство сахара в текущем сезоне превысит 6,8 млн т, а экспорт составит 900 тыс. т. Согласно данным Союзроссахара, с начала текущего сельхозгода до конца февраля Россия произвела 6,6 млн т сахара, что на 700 тыс. т больше показателя предыдущего сезона.



Что касается возможного введения запрета на экспорт сахара за пределы ЕАЭС, о чем ранее сообщал «Интерфакс», Иванов отметил, что такие меры стратегически нецелесообразны. По его словам, освоение рынков двадцати стран было сложным и длительным процессом. Даже в случае напряженного баланса в будущем, запрещать экспорт сахара (в виде песка, прессованного или в порошковой форме) в розничной упаковке до 2 кг партиями до 25 т (контейнер) нецелесообразно: этот товар имеет высокую добавленную стоимость, и объемы таких поставок из России зачастую невелики.



Иванов также подчеркнул важность сохранения уже освоенных рыночных ниш, поскольку вернуться на них с премиальным товаром будет крайне сложно. По его мнению, при введении запрета на экспорт любого товара, включая сахар, важно предоставить традиционным партнерам хотя бы небольшие квоты, соответствующие примерному объему их исторического импорта из России за последние три-пять лет.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Россия может ввести запрет на экспорт сахара за пределы ЕАЭС до 31 июля 2024 года. Такое предложение обсуждалось на совещании в Минсельхозе. В отношении поставок в страны ЕАЭС предлагается установить определенные квоты. Согласно данным Евразийской сахарной ассоциации, в текущем сезоне в России произведено 6,6 млн т свекловичного сахара, что на 0,7 млн т больше, чем годом ранее. Учитывая внутреннее потребление (менее 6 млн т в год) и импорт сахара из Беларуси (200-250 тыс. т), по оценке ИКАР общий объем экспорта должен составить не менее 1 млн т.



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