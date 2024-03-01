Минсельхоз предложил временно запретить экспорт сахара из России

С августа 2023 года по середину февраля 2024-го экспорт сахара из России по железной дороге составил 442 тысячи тонн Freepik.com

Россия может ввести запрет на экспорт сахара за пределы ЕАЭС до завершения текущего сахарного сезона, который заканчивается 31 июля 2024 года. Такую инициативу обсудили на совещании в Минсельхозе, говорится в Telegram-канале Sugar.ru. В отношении поставок в страны ЕАЭС предлагается согласовать определенные объемы. Один из источников «Интерфакса» подтвердил, что на совещании обсуждался вопрос о возможном запрете на экспорт сахара.



С предложением об ограничении вывоза сахара выступил Минсельхоз. По мнению министерства, объем уже вывезенного с начала сезона сахара достаточен для компенсации избытка производства, а наличие запасов позволит начать новый сезон без значительных колебаний цен.



В обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по рынку сахара за 2023 год говорится, что его экспорт из России значительно увеличился с начала осени прошлого года, достигнув в ноябре 83 тыс. т только по железной дороге. Россия вернулась на все основные традиционные рынки — страны СНГ, КНДР, Монголию, Афганистан, Турцию, Сербию. С начала ноября также началась поставка свекловичного сахара-сырца в Узбекистан и Азербайджан вагонами-хопперами.



По данным ИКАР, с августа 2023 года по середину февраля 2024-го экспорт сахара из России по железной дороге составил 442 тыс. т в сравнении со 164,3 тыс. т за аналогичный период предыдущего сезона. Основная часть экспорта осуществляется по железной дороге, частично автомобильным транспортом, в меньшей степени — морскими перевозками. По данным Евразийской сахарной ассоциации, в текущем сезоне в России произведено 6,6 млн т свекловичного сахара, что на 0,7 млн т больше, чем годом ранее. Учитывая внутреннее потребление (менее 6 млн т в год) и импорт сахара из Беларуси (200-250 тыс. т), по оценке ИКАР, общий объем экспорта должен составить не менее 1 млн т. В связи с резким снижением мировых цен на сахар ожидается сокращение объемов экспорта в ближайшем будущем.



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