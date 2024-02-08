Годовая инфляция ускорилась до 7,27%

Вклад роста цен на яйца, курицу и свинину в отклонение годовой инфляции от целевых 4% в 2023 году составил 0,7 п.п. А. Гордеев

Согласно обзору Минэкономразвития, за неделю с 30 января по 5 февраля инфляция в России составила 0,16%, в годовом выражении она увеличилась до 7,27% с 7,24% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,26%. Цены на фрукты и овощи выросли на 1,7%, на другие продукты питания — на 0,1%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на уровне 4,5% в 2024 году, в 2023-м она составила 7,42%.



По данным Росстата, на прошлой неделе цены на огурцы выросли на 4,6%, капуста подорожала на 4,2%, свекла — на 2,3%, морковь — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3%, картофель и яблоки — на 0,9%, томаты — на 0,6%. В то же время снизились цены на яйца (-0,7%), мясо кур (-0,5%), гречневую крупу (-0,4%), подсолнечное масло, сахар-песок (-0,2%).



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ранее говорила «Агроинвестору», что с начала января годовой рост цен продолжает превышать целевой уровень, установленный Банком России. Структурные факторы, такие как проблемы на рынке труда, рост стоимости логистики и высокая волатильность валютного курса, оказывают давление на цены из-за увеличения производственных издержек.



Согласно докладу Банка России «Региональная экономика», вклад роста цен на яйца, курицу и свинину в отклонение годовой инфляции от целевых 4% в 2023 году составил 0,7 п.п.: рост цен на яйца добавил примерно 0,3 п.п. к инфляции, на мясо птицы и свинину — около 0,4 п.п. В декабре 2023 года потребительские цены на яйца увеличились на 61,4% год к году. Цены на мясо выросли на 11,3%, при этом их вклад в инфляцию оценивается примерно в 0,6 п.п. Половину прироста цен на мясопродукты обеспечили курица и свинина, которые составляют около 80% от общего объема потребления мяса в России.



ЦБ подчеркивает, что цены на яйца, мясо птицы и свинину подвержены значительной волатильности из-за факторов предложения, таких как эпизоотические ситуации. Второе полугодие 2023 года характеризовалось значительным ростом цен на эти продукты из-за проблем со стороны предложения: отсутствие яиц и куриного мяса на рынке из-за вспышек гриппа птиц, длительное восстановление поголовья и нехватка инкубационных яиц при растущем спросе. Это привело к переходу части потребителей с курицы на свинину, ускорив рост цен. В январе 2024 года цены на яйца и мясо кур начали корректироваться вниз.



Еще одной причиной повышения цен на яйца в 2023 году, по оценке ЦБ, стал рост спроса на этот товар со стороны фармацевтических компаний. Яйца используются в качестве сырья для производства вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа. По оценкам отраслевых экспертов, на эти цели требуется 100-120 млн яиц в год, или около 0,2-0,3% общего выпуска, поясняет ЦБ. Повышение спроса возникло из-за ухода с российского рынка иностранных фармпредприятий, что привело к необходимости «экстренного наращивания отечественных мощностей», говорится в докладе.



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