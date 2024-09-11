Агрохолдинг «Русское поле» вложит 3,5 млрд рублей в строительство МЭЗа

Площади под рапсом в регионе сейчас составляют 20 тысяч гектаров, потенциал развития — до 300 тысяч гектаров Pixabay

Агрохолдинг «Русское поле» вложит 3,5 млрд руб. в строительство завода по переработке рапса в будущей особой экономической зоне (ОЭЗ) в Борском районе Нижегородской области. Компания будет строить МЭЗ с привлечением заемных субсидированных средств по региональной программе господдержки. Проект находится на этапе разработки, сообщил «Коммерсанту» гендиректор агрохолдинга Антон Романов.



По его словам, сегодня выращивание рапса осложнено тем, что ближайший маслоэкстракционный завод находится в 600 км от Нижегородской области. «Но даже с учетом этой логистики рапс остается самой маржинальной культурой для нижегородских растениеводов. Существенно маржинальней пшеницы и других культур, — сравнил Романов. — Сейчас в регионе рапсом занято около 20 тыс. га, потенциал развития — до 300 тыс. га. Кроме того, шрот, оставшийся после производства масла, можно использовать на предприятиях по выращивания крупного рогатого скота». Топ-менеджер уверен, что появление завода по переработке рапса позволит нижегородским растениеводам улучшить свои экономические показатели.



Производство рапса развивается по всей стране благодаря тому, что зерновые не обеспечивают рентабельность, достаточную для поддержания экономики сельхозпроизводителей, говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. В итоге многие выходят в производство нишевых культур, но в полной мере заменить пшеницу они, в том числе рапс, не смогут, и будут только дополнять существующее производство, однако потенциал развития переработки этой агрокультуры есть, считает он.



«Все же риски, с моей точки зрения, есть: расстояние в 600 км (до ближайшего МЭЗа, по словам Романова) — это не так далеко, и конкуренция в этом направлении будет и, возможно, достаточно жесткой», — считает Корбут. Впрочем, продолжает он, любые дополнительные перерабатывающие мощности способствуют развитию конкурентной среды и, соответственно, росту доходов фермеров, поскольку переработчики вряд ли смогут договориться между собой о цене. «У меня нет святой уверенности в том, что “побег” растениеводства в масличные будет эффективен вечно. Когда-то должен настать период насыщения рынков», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, производство рапса сейчас агрессивно развивается почти во всех регионах, и это может привести к переизбытку перерабатывающих мощностей.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина считает, что проект МЭЗа вписывается в политику агрохолдинга с замкнутым циклом производства. По ее словам, холдинг является одним из крупнейших землевладельцев на территории ПФО с общей площадью сельхозугодий в размере 20 тыс. га, занимается выпуском комбикормов, птицеводством, племенной работой с КРС. «Выращивание рапса позволяет встроиться в технологическую цепочку замкнутого цикла производства от выращивания культуры до реализации рапсового шрота», — отмечает Варыгина. Кроме этого, МЭЗ планируется построить на территории особой экономической зоны Боровое, где, в том числе, планируется создание мультимодального порта. Мощность его перевалки составит 4,35 млн т, а значит в дальнейшем возможно будет и осуществление экспорта рапсового масла.



Посевные площади рапса в последние три года в ПФО растут в среднем на 5%, до 286 тыс. га, при этом производство рапсового масла в округе прибавило 167%, до 101,4 тыс. т в прошлом году, продолжает Варыгина. «Мы видим, что заводы готовы перерабатывать и больше при наличии сырья в регионе, а это значит, что у проекта есть все возможности стать ликвидным и воспользоваться экспортным потенциалом и инфраструктурой», — прокомментировала «Агроинвестору» Варыгина.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что Приволжье не входит в число ключевых производителей рапса в России — свыше 450-500 тыс. т данной культуры в год там не собирают. Объемы валового сбора этой масличной в Центре, на Юге и в Сибири ощутимо выше, поэтому необходимо понимание того, откуда будет поступать сырье, добавляет он. «Впрочем, маслозаводы, которые занимаются переработкой рапса в Поволжье, довольно часто прибегают к практике закупки сырья в Центре страны, а порой даже на Юге и в Сибири. Такая ситуация была в этом году, когда непогода не позволила фермерам ПФО выйти в поля на уборку в запланированный срок, в то время как масложировым предприятиям был необходим рапс для работы», — говорит собеседник «Агроинвестора».



Впрочем, обращает внимание он, для Нижегородской области такое предприятие будет кстати, поскольку именно в данном регионе нет крупного переработчика, как, например, в Татарстане. Дополнительные мощности могут стать драйвером для увеличения посевов рапса в том числе в самой Нижегородской области, где совокупное предложение культуры не очень велико, отмечает собеседник «Агроинвестора». Для фермеров, продолжает он, это будет довольно неплохо с учетом того, что производители рапса в ПФО зачастую придерживают продажи, ожидая более высокой цены от местных маслозаводов, которые не всегда могут дать ее с учетом довольно изменчивой внешней конъюнктуры.



Также агрохолдинг «Русское поле» в 2025 году планирует начать строительство пятой площадки для производства мяса бройлера с инвестициями 3 млрд руб. и третьей очереди инкубатора, пишет «Коммерсантъ». Проект позволит увеличить производство бройлера на 17 тыс. т: в 2023 году объем производства составил 50 тыс. т в живом весе, в 2024 году группа компаний рассчитывает получить 63 тыс. т.

В структуру агрохолдинга «Русское поле» входят птицефабрики по производству куриного и утиного мяса, инкубационного и столового яйца, предприятия по выпуску комбикормов и премиксов, зерновых и масличных культур, а также собственная розничная сеть, насчитывающая более 208 фирменных магазинов. Земельный банк компании составляет 20 тыс. га. Предприятия компании расположены в Нижегородской, Владимирской, Саратовской и Самарской областях.



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