Доля Дальнего Востока в структуре бизнеса «Содружества» может достигнуть 15%

Завод сможет перерабатывать не менее 700 тысяч тонн сои в год flickr.com

При выходе на плановую мощность завода по глубокой переработке сои в Белогорске Амурской области, который возводит группа «Содружество», доля дальневосточного бизнеса в общем объеме переработки холдинга может составить до 12-15%. Об этом в ходе Восточного экономического форума сказал директор по инвестициям и развитию УК «Содружество» Павел Зарьков. Строительство предприятия началось в августе 2023 года, тогда стоимость проекта оценивалась в 14,2 млрд руб. Завершить его планируется к концу 2026-го. Завод сможет перерабатывать не менее 700 тыс. т сои и 200 тыс. т рапса в год.



«Наш проект выходит за рамки Амурской области, мы собираемся повторить наш подход, который был реализован в Калининградской области, частично в Курске — это комплексный подход к инфраструктуре, — рассказал Зарьков. — Безусловно, завод такой мощности переработки требует снабжения сырьем, которое позволит окупать вложенные инвестиции. Поэтому компания кроме строительства завода занимается реализацией проектов двух агрологистических центров в Приморском крае и Еврейской автономной области».



Также в инвестиционных планах — увеличение парка вагонов-зерновозов и цистерн для доставки готовой продукции на Урал, в Сибирь и другие регионы. «Проект направлен на весь Дальний Восток, и эти многофункциональные логистические комплексы будут не только снабжать предприятие сырьем из тех регионов, где еще нет переработки, это позволит поддержать и местных сельхозпроизводителей, и создаст стабильную сырьевую базу для развития», — отметил Зарьков.



Кроме того, «Содружество» активно смотрит на возможные площадки для строительства специализированного портового терминала для экспорта масел, потому что сейчас единственный вариант — это поставки по суше в контейнерах или во флекситанках. «Для того объема, который мы планируем производить на площадке, это не совсем подходящий вариант. Здесь требуется специализированный терминал, и это также одно из направлений нашего комплексного подхода», — пояснил топ-менеджер.



Еще одно звено этого подхода — внимание к качеству поставляемой сои, прежде всего с точки зрения содержания протеина, чтобы выпускать продукцию необходимого стандарта для животноводов и птицеводов. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с ВНИИ сои и планирует плотно работать с учеными как целевой заказчик семян с определенными качественными характеристиками. Также «Содружество» планирует социальные инвестиции в регионе — строительство жилья для сотрудников и целевое обучение, поскольку, по словам Зарькова, «мало просто построить перерабатывающее предприятие», нужен комплексный подход к решению задач.



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