Россельхозбанк выделил наиболее перспективные категории продукции для экспорта в Китай

Доля свинины в структуре потребления мяса в Китае оценивается в 60% Pixabay

Аналитики Россельхозбанка (РСХБ) изучили рост потребностей Китая в продовольствии и выделили наиболее перспективные категории для поставок из России. Оценка по пятибалльной шкале выставлялась по трем критериям: потенциал роста экспорта, потенциал увеличения доли на рынке и потенциал положительного влияния на инфраструктуру российского Дальнего Востока. Максимально возможные 15 баллов набрала свинина.



Доля свинины в структуре потребления мяса в Китае оценивается в 60%, ожидается, что к 2030 году ее потребление превысит 31 кг, что почти на 1 кг больше, чем в 2023-м. В пересчете на всю страну прирост потребления на 1 кг на человека — это дополнительные 1,4 млн т, подсчитали аналитики РСХБ. Россия способна закрыть до трети этой потребности — 0,5 млн т — без ущерба для собственной продовольственной безопасности. Большую часть этого объема могут представлять различные субпродукты. По итогам года экспорт свинины из России в Китай может составить более 50 тыс. т, прогнозирует РСХБ, при этом динамика роста вывоза будет не в последнюю очередь зависеть от стоимости логистики.



На втором месте по перспективности экспорта (13 баллов) — растительные масла. Их потребление в Китае с 2010 года увеличилось на 6% в среднем до 27,57 кг человека, аналогичный темп прироста аналитики считают возможным и до 2030 года, таким образом потребление может составить 29,35 кг. Рапсовое и подсолнечное масла сейчас занимают третье и четвертое места в поставках продукции АПК из России в Китай с начала года, их суммарный экспорт составил почти $935 млн. В прошлом году Россия поставила в Китай около 2,5 млн т растительных масел. По оценке аналитиков РСХБ, российские производители могут рассчитывать на увеличение поставок за счет наращивания доли в китайском импорте соевого, рапсового и подсолнечного масел, суммарный прирост до 2030 года может составить 300-500 тыс. т.



Следующая перспективная категория (13 баллов) — дары моря. Среднедушевое потребление рыбы и других водных биоресурсов и продуктов из них в Китае к 2030 году может увеличиться на 9%, почти до 40 кг, это плюс 3 кг к показателю 2023-го. По итогам 2023 года экспорт мороженой рыбы из России в Китай достиг примерно 1,2 млн т, наша страна занимает более 50% рынка и опережает ближайшего конкурента — США — почти на 980 млн т, сравнил РСХБ. В этом году этой продукции отгружено почти на $640 млн. Однако увеличивать объемы может быть затруднительно и даже нецелесообразно, поскольку Китай перерабатывает часть получаемой продукции и реэкспортирует. Поэтому более перспективно развитие поставок продукции глубокой переработки, производство которой в России к 2030 году, как ожидается, увеличится на 1 млн т в год, а экспорт в целом — на 90%, до 754 тыс. т.



Также аналитики считают перспективным развитие экспорта сухого молока и молочной сыворотки (11 баллов), потенциал роста их потребления они оценивают в 9%, до 1,5 кг на человека. Различные продукты сушки молока обладают наибольшим потенциалом благодаря удобству использования в разных сегментах пищевой промышленности. Так, например, за пять лет Россия почти с нуля увеличила экспорт молочной сыворотки в Китай примерно до 7 тыс. т в 2023 году. При этом доля российской сыворотки на китайском рынке остается незначительной (около 1%), отмечает РСХБ. Темпы расширения российского экспорта и растущая потребность в сыворотке в Китае говорят о возможности увеличить объемы вывоза к 2030 году до 20-30 тыс. т и более, оценивают аналитики.



Топ-5 перспективных экспортных категорий замыкает птица, потребление которой в Китае с 2010 по 2023 год выросло на 4%, до 14,6 кг и, как ожидается, прибавит еще 4% к 2030-му, до 15,22 кг на человека. По мнению аналитиков РСХБ, этот прогноз позволяет рассчитывать на увеличение экспорта из России по крайней мере до 150 тыс. т со 130 тыс. т по итогам прошлого года. Наша страна занимает на рынке Китая около 10% и конкурирует с лидерами мирового экспорта птицы — США и Бразилией. При этом аналитики обращают внимание, что существенную долю в поставках занимают куриные ноги, которые слабо востребованы на внутреннем рынке, и теоретически только по этой позиции объемы экспорта можно было бы довести до 140-150 тыс. т при соответствующей работе с качеством и дистрибуцией.



Китай — колоссальный рынок с 1,4 млрд потребителей, платежеспособность которых за последние годы заметно улучшилась. «Поэтому спрос на продовольствие в Китае будет расти, хоть и не быстро. Если в 2010 году житель Китая в среднем съедал 325 кг продукции из 22 категорий, то в 2023-м этот показатель достиг 361 кг, а к 2030-му, мы считаем, вырастет до 370-371 кг», — отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов, подчеркнув, что в этих 10 кг продовольствия на душу населения заключен огромный потенциал для российских экспортеров.

