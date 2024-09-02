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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выручка десяти крупнейших агрохолдингов достигла 1,6 трлн рублей

По итогам прошлого года общая выручка топ-10 игроков выросла на 16,2%

| Агроинвестор |

В ближайшей перспективе продолжится дальнейшая консолидация агрохолдингов и их вертикальная интеграция
В ближайшей перспективе продолжится дальнейшая консолидация агрохолдингов и их вертикальная интеграция

Суммарная выручка топ-10 агрохолдингов по итогам прошлого года увеличилась на 16,2% и достигла 1,6 трлн руб., а за последние пять лет совокупная выручка ведущих агрохолдингов выросла более чем вдвое, говорится в исследовании агентства INFOLine (есть у «Агроинвестора»). Первое место по размеру выручки сохранила группа «» с 277,3 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2022 году.

В этом году «» продолжает активно развиваться: по итогам первого полугодия выручка увеличилась на 30%, до 139 млрд руб. Выручка выросла вслед за расширением объемов производства масла наливом и шрота в масложировом бизнесе, а также в связи с консолидацией результатов группы «», начиная со второй половины 2023 года, пояснял гендиректор «» Тимур Липатов. Также на совокупную выручку положительно повлияла динамика цен на рынке свинины, говорилось в сообщении компании.

На втором месте в рейтинге INFOLine агрохолдинг «», выручка которого год к году увеличилась на 24% и по итогам 2023-го составила 256,8 млрд руб. Тройку лидеров замыкает группа «» с 226,7 млрд руб. (плюс 23%). В первом полугодии 2024-го выручка компании выросла на 20,4%, до 123,8 млрд руб., благодаря фокусу на продукции и каналах сбыта с высокой добавленной стоимостью и значительному увеличению объемов в сегменте свинина, уточнялось в пресс-релизе группы.

Выручка , занимающей четвертое место в списке лидеров, в прошлом году прибавила 15% и достигла 197 млрд руб. На пятой строчке рейтинга — «» с оборотом в 161 млрд руб. (плюс 7%). Шестую позицию занимает «» с оценочным показателем выручки на уровне 108 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2022 году. Самым быстрорастущим по итогам прошлого года в топ-10 стал (входит в ), выручка которого увеличилась на 27%, до 106,1 млрд руб. Компания заняла седьмое место. Восьмой в рейтинге с оценочной выручкой 85,4 млрд руб. (плюс 20%) стала «». Немного отстал идущий следом им. Н. И. Ткачева, его выручка увеличилась на 7% и составила 84,5 млрд руб. Замыкает десятку крупнейших по выручке агрохолдингов « Групп» с 80,7 млрд руб. (рост на 12%).

По оценке INFOLine, несмотря на прогнозируемое в этом году общее снижение сельхозпроизводства, лидеры рынка продолжат расти. Также аналитики считают, что в ближайшей перспективе продолжится дальнейшая консолидация агрохолдингов и их вертикальная интеграция с возможностью выхода в новые сегменты. Увеличение производственных мощностей будет происходить как за счет реализации новых инвестпроектов и модернизации или реконструкции уже имеющихся объектов, так и за счет сделок M&A.

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